İngiltere Merkez Bankası: Ekonomik Aktivitede Yavaşlama Uyarısı

İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, ekonomik aktivitede yavaşlama sinyalleri olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 19:46
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 19:46
İngiltere Merkez Bankası: Ekonomik Aktivitede Yavaşlama Uyarısı

İngiltere Merkez Bankası'ndan Ekonomik Aktivite Uyarısı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, ülkede ekonomik aktivitenin yavaşladığı uyarısında bulundu. Breeden, Edinburgh Üniversitesi İşletme Okulu'nda yaptığı konuşmada, para politikası yapıcılarının ekonomiyi etkileyen şokları ve bunların orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini analiz etmeleri gerektiğini vurguladı.

Tüketici Talebinin Dirençliliği

İngiltere ekonomisinde son yıllarda tüketici talebinin, düşünülenden daha dirençli olduğunu belirten Breeden, ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerinde geçen yıl eylül ve ekimde meydana gelen küçük düşüşlere atıfta bulundu. Bu bağlamda, ekonomik faaliyetin zayıflamaya başlamasıyla ilgili geçici kanıtların bulunduğunu belirten Breeden, “Tekrar toparlanmasını bekliyoruz” dedi.

Para Politikasındaki Kısıtlamalar

Son dönem verilerinin, para politikasındaki kısıtlayıcılığın geri çekilmesi gerektiğini desteklediğini ifade eden Breeden, “Para politikasındaki kısıtlayıcılığın zaman içinde kademeli olarak gevşetilmesini bekliyorum” diye ekledi. Ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın hangi şok kombinasyonundan kaynaklandığı ve işverenlerin daha yüksek istihdam maliyetlerine nasıl tepki vereceği gibi soruların önemine dikkat çeken Breeden, bunlara verilecek yanıtların orta vadeli enflasyon görünümünü etkileyeceğini ifade etti.

Para Politikası Faizi ve Beklentiler

BoE'nin politika faizi şu anda yüzde 4,75 seviyesinde bulunuyor. Hızla yükselttiği faizi, yaklaşık bir yıl boyunca son 16 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25'te tutan BoE, bunu Ağustos 2024 ve Kasım 2024'te 25'er baz puan indirmek suretiyle değiştirdi ve Aralık 2024'teki toplantısında bu seviyeyi sabit tutma kararı aldı.

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