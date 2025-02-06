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İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranlarını 25 Baz Puana Düşürdü

İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,5'e çekti. İngiltere ekonomisi ve küresel gelişmelere odaklanacak.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:45
İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranlarını 25 Baz Puana Düşürdü

İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranlarını Düşürdü

İngiltere Merkez Bankası (BoE), önemli bir adım atarak politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,5'e düşürdü. Bu değişiklik, BoE'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında gerçekleştirildi ve toplantıya katılan üyelerden 7'si bu indirim yönünde oy kullandı. İki üye ise daha büyük bir indirim talep etti.

Faiz İndirimi ve Ekonomik Görünüm

Bu faiz indirimi, BoE'nin Kasım ayından bu yana yaptığı ilk değişiklik olarak dikkat çekiyor. Banka ayrıca, Kasım 2024 öngörüsünü de güncelleyerek yüzde 1,5'lik ekonomik büyüme tahminini yüzde 0,75'e çekti.

Açıklamalarda ayrıca, İngiltere'de yıllık enflasyon oranının, geçen yıl son çeyreğinde yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleştiği ve enflasyonist baskıların hala yüksek olduğu vurgulandı. Küresel enerji maliyetlerindeki artışın enflasyonu artırma potansiyeli taşıdığı ve bu nedenle Kurulun enflasyon verilerini yakından izleyeceği belirtildi.

Bailey'nin Açıklamaları

Banka Başkanı Andrew Bailey, "İngiltere ekonomisini ve küresel gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Faiz oranlarını daha fazla düşürmek için kademeli ve dikkatli bir yaklaşım benimseyeceğiz" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

Piyasalarda, BoE'nin faiz oranlarını 25 baz puan düşürme kararının beklenildiği kaydedildi. Bankanın bir sonraki faiz kararı ise 20 Mart’da açıklanacak.

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