DOLAR
34,69 -0,23%
EURO
36,65 -0,04%
ALTIN
2.970,78 -1,23%
BITCOIN
3.366.678,18 -2,33%

İngiltere Merkez Bankası Küresel Ekonomide Artan Risklere Dikkat Çekti

BoE, küresel ekonomik belirsizlikleri ve riskleri artıran jeopolitik faktörlere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:15
İngiltere Merkez Bankası Küresel Ekonomide Artan Risklere Dikkat Çekti

İngiltere Merkez Bankası'ndan Önemli Uyarı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), güncel küresel ekonomik görünümü değerlendirirken belirsizlik ve risklerin arttığı konusunda önemli bir uyarıda bulundu. BoE'nin yayımladığı Finansal İstikrar Raporu, ekonomik kaygıların arkasındaki etkenleri detaylandırıyor.

Jeopolitik Gerginlikler ve Ekonomik Baskılar

Rapora göre, jeopolitik gerginlikler, uluslararası ticaret ile politikadaki bölünmeler ve hükümetlerin borç seviyelerini etkileyen baskılar, küresel risklerin önemini artırıyor. Orta Doğu olayları, devam eden Rusya-Ukrayna çatışması ve ABD-Çin ilişkileri bu sürecin özellikle belirleyici unsurları arasında yer alıyor.

Siber Saldırı ve Ekonomik İstikrar

Artan jeopolitik gerilimlerin siber saldırı risklerini yükselttiği belirtilirken, bu durumun İngiliz ekonomisinin istikrarı için kritik bir tehdit oluşturduğu vurgulanıyor.

Ticaret ve Tedarik Zincirindeki Aksamalar

Küresel ticaret ve tedarik zincirlerinde olası aksaklıklar, varlık ve emtia fiyatlarıyla birlikte enflasyonist baskıları artırma ihtimali doğuruyor. Bu durum, fiyatlar ve enflasyon üzerindeki baskıların yeniden artmasından dolayı muhtemel faiz indirimlerini de yavaşlatabilir.

Banka ve Finansal Kuruluşlara Öneriler

BoE, bankaların ve diğer finansal kuruluşların bu tür risklere karşı hazırlıklı olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını önemle tavsiye ediyor. Küresel ekonomik belirsizliklerin etkileriyle baş edebilmek için proaktif adımların atılması gerektiği ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MÜSİAD EXPO 2024 Ticaret Fuarı Devam Ediyor
2
Ngozi Okonjo Iweala’nın DTÖ Genel Direktörlüğü 4 Yıl Daha Uzatıldı
3
Türkiye ve İngiltere Arasında Enerji ve İklim Diyaloğu Mutabakatı İmzalandı
4
Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi: Sanayi ve Teknolojinin Geleceği Tartışılacak
5
TCMB, TL Depo Alım İhaleleri ile Piyasalara Yön Veriyor
6
Adana'daki İki Maden Sahası İçin İhale Açıldı
7
Banka banka gezmeye son! O banka anında 100.000 TL kredi veriyor: Genç, yaşlı ayrımı yok

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı