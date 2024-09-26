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İngiltere, Rusya'nın LNG Gemilerine Yaptırım Uyguladı

İngiltere, enerji gelirlerini artırmaya çalışan Rusya'nın 5 LNG gemisine yaptırım kararını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 14:23
İngiltere, Rusya'nın LNG Gemilerine Yaptırım Uyguladı

İngiltere'den Rusya'ya Yeni Yaptırımlar

İngiltere, Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sektörüne yönelik olarak önemli bir yaptırım kararı aldı. Ülkemiz Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Rusya'nın 5 LNG gemisi ve 2 bağlı kuruluşuna yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

Finansman Kaynaklarını Engellemek İçin Adımlar

Yapılan açıklamada, İngiltere'nin enerji gelirlerini arttırmaya çalışan Rusya'nın bu girişimlerini engelleme hedefi doğrultusunda kararların alındığı belirtildi. Bu bağlamda, şimdiye kadar Rus hükümetine ait LNG sektöründe faaliyet gösteren toplam 15 gemi ve kuruluşa yaptırımlar uygulanmıştır.

Küresel LNG Pazarında Büyüme Hedefi

Açıklamada ayrıca, Rusya'nın LNG gelirlerini artırma planları çerçevesinde küresel LNG pazarındaki payını %8'den %20'ye çıkarmayı hedeflediği ifade edildi.

Sonuç olarak, İngiltere'nin bu yaptırımları, Rusya'nın enerji politikalarına karşı devam eden baskının bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

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