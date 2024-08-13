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İnşaat Maliyet Endeksi Haziran'da Yükseliş Gösterdi

Haziran 2023'te inşaat maliyet endeksi aylık %0,40, yıllık %66,12 artarak dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 10:20
İnşaat Maliyet Endeksi Haziran'da Yükseliş Gösterdi

İnşaat Maliyet Endeksi Raporu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran 2023 dönemi inşaat maliyet endeksi verilerini duyurdu. Verilere göre, inşaat maliyet endeksi aylık bazda %0,40, yıllık bazda ise %66,12 artış gösterdi.

Aylık ve Yıllık Değişimler

Endeksin detaylarına bakıldığında, malzeme endeksinin aylık %1,01 artış gösterirken, işçilik endeksi %0,80 azalış kaydetti. Yıllık bazda ise malzeme endeksi %51,55, işçilik endeksi ise %105,5 oranında artış meydana geldi.

Bina İnşaatı ve Dış Yapılar Üzerindeki Etkiler

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık %0,36, yıllık %65,78 yükseldi. Burada malzeme endeksi %1,06 artarken, işçilik endeksi %0,96 azaldı. Ayrıca, bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık %0,52, yıllık %67,24 oranında arttı. Aylık bazda malzeme endeksi %0,85, işçilik endeksi ise %0,22 azalış gösterdi.

Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksindeki artış %53,7, işçilik endeksindeki artış ise %108,78 oranında gerçekleşti.

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