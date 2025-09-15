İnşaat Üretim Endeksi Temmuzda Yıllık %24,1 Arttı

TÜİK verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Endeks Temmuzda yıllık bazda %24,1 artış gösterdi.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, Temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe %26,2, bina dışı yapıların inşaatında %16,4 ve özel inşaat faaliyetlerinde %22,6 yükseliş kaydedildi.

Aylık bazda ise inşaat üretim endeksi Temmuzda %1,9 arttı. Buna göre, bina inşaatı sektöründe bir önceki aya göre %2,6, bina dışı yapıların inşaatında %0,3 ve özel inşaat faaliyetlerinde %0,2 artış gerçekleşti.