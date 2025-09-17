İnşaatta İstihdam Rekoru: Ücretli Çalışan Sayısı İlk Kez 2 Milyonu Aştı

İnşaatta ücretli çalışan sayısı temmuzda rekor kırdı

TÜİK verilerinden derlenen bilgilere göre, inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı temmuz itibarıyla 2 milyon 129 kişiye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Veriler ve sektörel dağılım

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık bazda yüzde 1,2 artışla 16 milyon 101 bin 724 kişiye yükseldi. Sektörler bazında en yüksek artış inşaatta gerçekleşti; inşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artarak 2 milyon 129'a çıktı. Bu, geçen yılın temmuz ayına göre 143 bin 246 kişilik bir artışa denk geliyor.

Bu veri serisinin yayımlanmaya başlandığı Ocak 2009'dan bu yana (199 ay) inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı ilk kez 2 milyonu aşmış oldu. Daha önceki en yüksek seviye Mayıs ayında kaydedilen 1 milyon 913 bin 475 kişi olmuştu.

Temmuz verilerinde sektörün alt dağılımı şu şekilde: 1 milyon 310 bin 199 kişi bina inşaatında, 259 bin 21 kişi bina dışı yapıların inşaatında, 430 bin 909 kişi ise özel inşaat faaliyetlerinde çalışıyor. Bu üç gruptaki yıllık artış oranları sırasıyla yüzde 9, yüzde 6,7 ve yüzde 4,7 olarak görüldü. Özellikle bina inşaatındaki artış, sektördeki canlılığı ortaya koyuyor.

Sektör temsilcilerinin değerlendirmesi

İNDER Başkanı Engin Keçeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada ulaşılan rekorda hem üretimin artmasının hem de mevsimsel şartların etkili olduğunu vurguladı. Keçeli şu değerlendirmeyi paylaştı: "Bu büyüme de istihdamı tetikledi. İnşaat üretiminin artması, kentsel dönüşümün hızlanması, altyapı yatırımları, deprem bölgesindeki konut üretimi gibi gelişmeler hem sektörümüzü büyüttü hem de sektörümüzdeki istihdamı artırdı."

Keçeli, ocak-ağustos döneminde ülke genelinde yaklaşık 1 milyona yakın konut satışı gerçekleştiğini belirterek, "Ülkemizde konuta ciddi şekilde ihtiyaç var. Barınma insanların en temel ihtiyaçlarından. İnsanlarımız ne olursa olsun, faiz yüksek de olsa birikimlerini konuta ya da altına yönlendiriyor." ifadelerini kullandı.