İnternet Alışverişi Göz Sağlığını Tehdit Ediyor: Ucuz Ürünler Risk Taşıyor

İnternet Alışverişi Göz Sağlığını Tehdit Ediyor

1. Bölge İstanbul Optisyen-Gözlükçüler Odası Başkanı Ayhan Demircan, internetten yapılan alışverişlerin göz sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, "Ucuz ve kalitesiz lensler, yanlış derecelerle üretilmiş gözlükler uzun vadede ciddi göz rahatsızlıklarına yol açabilir" dedi.

Gözlük Kullanım Alışkanlıkları

Demircan, tüketicilerin gözlüklerini son ana kadar kullanmayı tercih ettiğini vurgulayarak, "Camı çizik haliyle kullanmaya devam ediyorlar. Ancak çerçevesi kırıldığında ya da numarası değiştiğinde gözlüğünü değiştirme yoluna gidiyorlar. Bu durum sektörde daralmaya sebep oluyor. Fiyatlar da yükseldiği için enflasyon karşısında optik sektörü yeterince yükselmedi" şeklinde ifadeler kullandı.

Türkiye'deki Gözlük Üretimi ve İhracat

Türkiye'de 100'ün üzerinde gözlük üretimi yapan fabrika bulunduğunu belirten Demircan, yerli üretimin potansiyeline dikkat çekti. "Türkiye'nin markalaşmaya ihtiyacı var. Uluslararası markalar Türkiye'de kendi markasını satıyor" diyerek, yerli ürünlerin popülaritesinin arttırılması gerektiğini ifade etti.

Online Satışların Riskleri

Demircan, internet üzerinden satılan numaralı optik gözlüklerin sektörü olumsuz etkilediğini ve online platformlarda sahte ürün satışının büyük bir tehdit oluşturduğunu da sözlerine ekledi. "Son dönemde artan e-ticaret satışları, gözlük ve lens satın alma trendini yükseltti" diye belirtti.

Sert Denetim ve Yasak Gerekiyor

Demircan, gözlükçülüğün sağlık hizmeti sunan bir meslek olduğunu vurgulayarak, yasaların göz sağlığını koruma konusunda kesin düzenlemelere ihtiyaç duyduğunu aktardı. "İnternetten satılan kontakt lenslerin yasaklanması gerekiyor" dedi.

Geleceğe Dair Öneriler

Ayrıca, akıllı gözlükler alanında yatırımlar yapılmasına dikkat çeken Demircan, bu ürünlerin optisyenlik müesseselerinde satılmasının gerektiğinin altını çizdi. Eğer Türkiye kendi teknolojisini geliştirir ve dünyaya açılırsa, optik sektöründe büyük bir atılım yapılabileceğini belirtti.