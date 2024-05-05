İnternetten tek başvuruyla aylık 7.608 TL maaş bağlanacak! Evde 2-3-4-5 kişi yaşayanlar dikkat

Gelişen teknolojiyle birlikte vatandaşlarımızın devlet desteklerine hızlı ve kolay bir şekilde erişimi sağlanıyor. E-Devlet platformu üzerinden yapılan başvurularla gerekli şartları taşıyan vatandaşlarımız anında destek ödemelerine ulaşabiliyorlar.

Bakanlık son duyurusunda evde bakıma muhtaç bireyleri kapsayan destek paketini açıkladı. Bu destek kapsamında vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde 7 bin 608 TL miktarında önemli bir ödeme yapılıyor. Ödemeleri almak isteyen vatandaşların başvuru yapması için bazı koşulları yerine getirmesi gerekiyor. İşte detaylar…





Evde Bakım Maaşı Başvuru Şartları

Başvuru yapacak kişinin ağır engelli olduğunu gösteren resmi bir belgeye sahip olması gerekiyor. Bu belge sağlık kurulu raporu olarak adlandırılıyor.

Engelli bireyin başkasının yardımı olmaksızın günlük yaşamını sürdüremeyecek durumda olması gerekiyor. Bu durum temel ihtiyaçları karşılayamama veya öz bakım gereksinimlerini yerine getirememe gibi durumları içeriyor. Örneğin tuvalet ihtiyacını karşılayamama beslenme sorunları giyinip soyunamama merdiven çıkamama gibi günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılık durumları bu kapsama giriyor.

Başvuru yapacak kişinin bulunduğu hane halkının gelir düzeyi belirleyici bir faktör. Hanede yaşayan kişilerin toplam geliri evde yaşayan kişi sayısına bölündüğünde birey başına düşen gelirin bir aylık net asgari ücretin 2/3’ünden az olması gerekiyor.