IPARD III 8. Başvuru Çağrısı: Biyoçeşitlilik - Toy Kuşu İçin 3 Milyon Avro Destek

IPARD III'te 8. Başvuru Çağrısı: Toy Kuşu Popülasyonu İçin 3 Milyon Avro

TKDK, Polatlı pilot bölgesinde başvuruları kabul edecek

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından uygulanan IPARD III Programı kapsamındaki 8. başvuru çağrı ilanı yayımlandı.

Açıklamaya göre, 2021-2027 dönemi IPARD III Programı'nın 8. çağrısı, "Tarım-çevre, iklim ve organik tarım" tedbiri altında yer alan "Biyoçeşitlilik-toy kuşu popülasyonunun geliştirilmesi sektörü" için başvuruları kabul edecek.

İlan kapsamındaki destek bütçesi 3 milyon avro olarak belirlendi.

Başvuru bölgesi ve tarihler

Program için pilot bölge seçilen Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı şu mahallelerden başvuru alınacak: Şeyhametli, Özyurt, Sinanlı, Uzunbeyli, Yüzükbaşı, İnler, Yağcıoğlu ve Adatoprakpınarı.

Başvurular, 1 Eylül saat 09.00'dan itibaren tedbirin uygulanacağı Polatlı TKDK Ofisi'nde kabul edilmeye başlanacak. Son başvuru tarihi ise 27 Şubat 2026 saat 18.00 olarak belirlendi.