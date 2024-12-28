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İran Plakalı Ticari Taşıtlara Depo Muafiyeti Kısıtlandı

Türkiye'ye giriş yapan İran plakalı ticari taşıtlara yönelik standart depo muafiyeti uygulaması kısıtlandı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 11:14
İran Plakalı Ticari Taşıtlara Depo Muafiyeti Kısıtlandı

İran Plakalı Ticari Taşıtlara Yönelik Yeni Düzenleme

Türkiye'ye giriş yapan İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için standart depo muafiyeti artık uygulanmayacak. Bu düzenleme, Cumhurbaşkanı Kararı ile kabul edilerek Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gerekçe ve Uygulama Şartları

Kararın temelinde, Türk plakalı ticari taşıtların İran'dan ülkeye giriş sırasında yakıt alım durumuna bakılmaksızın depo hacmi kadar akaryakıt alındığı varsayımı ile ücret tahsil edilmesi yatıyor. Bu durumun karşılıklı uygulama esası çerçevesinde düzenlenmesi amacıyla İran plakalı ticari taşıtlara yönelik standart depo muafiyeti kısıtlandı.

Buna göre, Gümrük Kanunu'nın ilgili maddesinde belirlenen standart depo muafiyeti; otobüsler hariç, Türkiye'ye giriş yapan İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için uygulanmayacaktır.

Otobüsler hariç ilgili taşıtların standart depolarından, litre başına Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na tabi özel tüketim vergisi tutarının %155 fazlası vergi ve maktu vergi tahsil edilecektir.

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