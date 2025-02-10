İran Plakalı Ticari Taşıtlara Yönelik Dolu Depo Uygulaması Kaldırıldı

İran Plakalı Ticari Taşıtlara Dolu Depo Uygulaması Son Buldu

İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlere yönelik dolu depo uygulamasının 1 Şubat itibarıyla kaldırılmasına karar verildi. Bu düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanan "İran Plakalı Ticari Taşıtlara Uygulanacak Standart Depo Muafiyetine İlişkin Esaslar Hakkında Karar" ile resmiyet kazandı.

Kararın Detayları

Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre; 28 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan önceki karar çerçevesinde, İran'dan Türkiye'ye çıkış yapan ticari taşıtlardan, taşıtın İran'dan yakıt alıp almadığına bakılmaksızın, depo hacmi kadar akaryakıt aldığı varsayılarak ücret tahsil edilmekteydi. Bu uygulama, İran'dan gelen ticari taşıtlar ve özel konteynerler için otobüsler hariç olmak üzere kaldırıldı.

Protokol İle Gelen Değişiklikler

27 Ocak'ta Türkiye ile İran arasında imzalanan protokolle, İran tarafı dolu depo uygulamasını Türk tırları için tüm Türk-İran sınırlarında geçerli olacak şekilde kaldırdı. Türkiye de, İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için uygulamayı 1 Şubat'tan itibaren askıya alma kararı aldı.

Bu karar doğrultusunda, İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için standart depolar üzerinden ilgili petrol ürünü için litre başına ÖTV Kanunu uyarınca uygulanan vergi tutarının %155 fazlası tutarındaki verginin tek ve maktu vergi olarak tahsil edilmesi uygulanmaya devam edecektir.