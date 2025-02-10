DOLAR
36,02 -0,06%
EURO
37,24 -0,07%
ALTIN
3.353,89 -1,41%
BITCOIN
3.523.854,96 -1,65%

İran Plakalı Ticari Taşıtlara Yönelik Dolu Depo Uygulaması Kaldırıldı

İran plakalı ticari taşıtlara yönelik dolu depo uygulaması 1 Şubat itibarıyla kaldırıldı. Yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:51
İran Plakalı Ticari Taşıtlara Yönelik Dolu Depo Uygulaması Kaldırıldı

İran Plakalı Ticari Taşıtlara Dolu Depo Uygulaması Son Buldu

İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlere yönelik dolu depo uygulamasının 1 Şubat itibarıyla kaldırılmasına karar verildi. Bu düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanan "İran Plakalı Ticari Taşıtlara Uygulanacak Standart Depo Muafiyetine İlişkin Esaslar Hakkında Karar" ile resmiyet kazandı.

Kararın Detayları

Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre; 28 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan önceki karar çerçevesinde, İran'dan Türkiye'ye çıkış yapan ticari taşıtlardan, taşıtın İran'dan yakıt alıp almadığına bakılmaksızın, depo hacmi kadar akaryakıt aldığı varsayılarak ücret tahsil edilmekteydi. Bu uygulama, İran'dan gelen ticari taşıtlar ve özel konteynerler için otobüsler hariç olmak üzere kaldırıldı.

Protokol İle Gelen Değişiklikler

27 Ocak'ta Türkiye ile İran arasında imzalanan protokolle, İran tarafı dolu depo uygulamasını Türk tırları için tüm Türk-İran sınırlarında geçerli olacak şekilde kaldırdı. Türkiye de, İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için uygulamayı 1 Şubat'tan itibaren askıya alma kararı aldı.

Bu karar doğrultusunda, İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için standart depolar üzerinden ilgili petrol ürünü için litre başına ÖTV Kanunu uyarınca uygulanan vergi tutarının %155 fazlası tutarındaki verginin tek ve maktu vergi olarak tahsil edilmesi uygulanmaya devam edecektir.

İLGİLİ HABERLER

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ASELSAN ve TÜRASAŞ'tan 75 Milyon Avro Değerinde Sözleşme
2
Ulaştırma ve Altyapı Dergisi Yayın Hayatına Başladı
3
Koruma Altındaki Yerel Buğdaylar, Ticari Çeşitler ile Rekabet Ediyor
4
Türk Lirası Reel Değerinde 5 Yılın Zirvesi: Endeks 75,44'e Ulaştı
5
Otomotiv Sektöründe Üretim ve İhracat Verileri Açıklandı
6
Fed, Faizleri İndirdi: Ekonomik İyileşme İşaretleri
7
İran Plakalı Ticari Taşıtlara Yönelik Dolu Depo Uygulaması Kaldırıldı

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!