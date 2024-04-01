Bist 100
9.142,4 0%
DOLAR
32,43 0,09%
EURO
35,03 -0,04%
ALTIN
2.346,36 1,31%

İş Bankası 30 Nisan'a kadar süre verdi! E-Devlet'ten başvuran 12.000 TL'yi kapar!

Emekli maaşlarına yönelik promosyon ödemeleri, özel sektör bankaları tarafından da yükseltiliyor. İş Bankası’nın güncellenen emekli promosyon miktarları merak konusu. Acaba İş Bankası’nın emekli müşterilerine sunduğu promosyon tutarı ne kadar arttı? İşte yanıtı!

Yayın Tarihi: 01.04.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 08:56
İş Bankası 30 Nisan'a kadar süre verdi! E-Devlet'ten başvuran 12.000 TL'yi kapar!

25 Mart’tan itibaren emekli vatandaşlarımız için maaş promosyon başvuruları kabul edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi devlet bankaları, emeklilere 8.000 ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri yapacak. Kamu bankalarındaki bu olumlu gelişmelerin ardından, özel bankaların promosyon teklifleri de büyük bir ilgiyle sorgulanmaya başladı.

Emekli maaşlarına ek olarak verilen promosyon miktarlarının artırılması, özel bankalar arasında da yaygınlaştı. Emekliler için hangi bankanın ne kadar promosyon ödeyeceği ve başvuru süreçlerinin nasıl işleyeceği, emekli topluluğu arasında en çok konuşulan ve merak edilen konular arasında yer alıyor.

Son zamanlarda, İş Bankası’nın emekli müşterilerine sunduğu promosyon miktarları yoğun ilgi görmekte. Acaba İş Bankası’nın emekli promosyonları ne kadarlık bir artış gösterdi? İş Bankası’nın güncel emekli promosyon tutarı merak edilen bir konu haline geldi.

İŞ BANKASI'NDAN 12 BİN TL PROMOSYON

İş Bankası, SGK ile yaptığı anlaşma doğrultusunda, 28 Mart’tan 30 Nisan 2024’e kadar emekli maaşı almak için bankayı yeni tercih eden veya mevcut emekli aylığını İş Bankası’na aktaranlara, 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor.

SSK veya Bağ-Kur’dan emekli olacak bireyler, SGK İl Müdürlüklerine doğrudan başvurarak veya e-devlet aracılığıyla emeklilik işlemleri sırasında İş Bankası’nı seçme imkanına sahipler.

Emekli Sandığı’ndan emekliye ayrılacak kişilerin ise, çalıştıkları kuruma yazacakları dilekçe ile maaşlarının İş Bankası üzerinden ödenmesini talep etmeleri gerekmekte.

iş bankası

Bu adımları takiben, İşCep, İnternet Şubesi ya da İş Bankası şubelerinden birine giderek, emekli maaşının yatırılmasını istedikleri hesabı belirlemek ve promosyon için başvuruda bulunmak gerekiyor.

2024 yılında İş Bankası’nın emekli promosyonları şu şekilde belirlenmiş durumda:

10.000 TL’ye kadar olan emekli maaşları için 5.000 TL,

10.000 TL ile 15.000 TL arasındaki maaşlar için 8.000 TL,

15.000 TL ile 20.000 TL arasındaki maaşlar için 10.000 TL,

20.000 TL üzeri maaşlar için ise 12.000 TL promosyon ödenmektedir. Emekli maaşı alan kişiler, promosyon başvurusu yaptıktan sonraki 3 iş günü içinde ödemelerini alırken, yeni emekli olanlar ise maaşlarının banka hesaplarına aktarılmasından itibaren 3 iş günü içinde promosyonlarını almaktadırlar.

İş Bankası’ndan emekli maaşı almayı tercih eden SGK emeklileri, banka ile 3 yıllık bir taahhüt anlaşması yaparak, maaşlarını bu süre zarfında İş Bankası üzerinden alacaklarını beyan etmekte ve bu taahhüdün ardından promosyon ödemelerini almaktadırlar.

İLGİLİ HABERLER

00.00'da ilk zam açıklandı! Seçim sonrası ilk zam o ürünlere geldi

00.00'da ilk zam açıklandı! Seçim sonrası ilk zam o ürünlere geldi

Pegasus 35 TL'ye uçak bileti satacak! Duyanı çıldırtan kampanya

Pegasus 35 TL'ye uçak bileti satacak! Duyanı çıldırtan kampanya

Kimlik numarası 0,2,4 ile bitene 50.000 TL nakit! Füze gibi uçuran kampanya

Kimlik numarası 0,2,4 ile bitene 50.000 TL nakit! Füze gibi uçuran kampanya

5100 TL yardım almak için tek belge yeter! 3 gün içinde başvurun

5100 TL yardım almak için tek belge yeter! 3 gün içinde başvurun

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
2
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
3
Bedava fatura dönemi başlıyor! O kişiler artık kuruş para ödemeyecek
4
Uçak bileti 299 TL'ye düştü! O tarihlerde geçerli ucuz bilet kampanyası
5
Karnesini getirene 10.200 TL devlet hediyesi! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri bayram edecek
6
Şehir içi ulaşımdan ucuza uçak bileti! Sadece 299 TL'ye satışlar başladı
7
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı

Erdoğan ağzından kaçırdı! Emekli maaşına 5000 TL, asgari ücretliye 8000 TL zam

00.00'da ilk zam açıklandı! Seçim sonrası ilk zam o ürünlere geldi

Bunu yapan emekli iki promosyon birden alacak! 17 bin TL'ye kadar cüzdanlar dolacak

Belediyeye kurayla personel alımı! 18 yaş üzeri için KPSS şartı aranmayacak!

Eksik primi olanları feraha çıkaran tablo! SGK'ya tek başvuru yeter

5100 TL yardım almak için tek belge yeter! 3 gün içinde başvurun

Kimlik numarası 0,2,4 ile bitene 50.000 TL nakit! Füze gibi uçuran kampanya

Pegasus 35 TL'ye uçak bileti satacak! Duyanı çıldırtan kampanya

Emeklinin talihi döndü yüzde 50 indirim geliyor!

Halkbank, vakıfbank, Ziraat Bankası'nda hesabı olanlara müjde 09.30'da geldi!

ŞOK 31 Mart indirimiyle yüz güldürdü! Tam 35 TL indirim yapıldı

Sabah 08.00'de hesabına bakan 12.000 TL'yi yakalar! Bankalar duyurdu