İş Bankası 30 Nisan'a kadar süre verdi! E-Devlet'ten başvuran 12.000 TL'yi kapar!

25 Mart’tan itibaren emekli vatandaşlarımız için maaş promosyon başvuruları kabul edilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi devlet bankaları, emeklilere 8.000 ile 12.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri yapacak. Kamu bankalarındaki bu olumlu gelişmelerin ardından, özel bankaların promosyon teklifleri de büyük bir ilgiyle sorgulanmaya başladı.

Emekli maaşlarına ek olarak verilen promosyon miktarlarının artırılması, özel bankalar arasında da yaygınlaştı. Emekliler için hangi bankanın ne kadar promosyon ödeyeceği ve başvuru süreçlerinin nasıl işleyeceği, emekli topluluğu arasında en çok konuşulan ve merak edilen konular arasında yer alıyor.

Son zamanlarda, İş Bankası’nın emekli müşterilerine sunduğu promosyon miktarları yoğun ilgi görmekte. Acaba İş Bankası’nın emekli promosyonları ne kadarlık bir artış gösterdi? İş Bankası’nın güncel emekli promosyon tutarı merak edilen bir konu haline geldi.

İŞ BANKASI'NDAN 12 BİN TL PROMOSYON

İş Bankası, SGK ile yaptığı anlaşma doğrultusunda, 28 Mart’tan 30 Nisan 2024’e kadar emekli maaşı almak için bankayı yeni tercih eden veya mevcut emekli aylığını İş Bankası’na aktaranlara, 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor.

SSK veya Bağ-Kur’dan emekli olacak bireyler, SGK İl Müdürlüklerine doğrudan başvurarak veya e-devlet aracılığıyla emeklilik işlemleri sırasında İş Bankası’nı seçme imkanına sahipler.

Emekli Sandığı’ndan emekliye ayrılacak kişilerin ise, çalıştıkları kuruma yazacakları dilekçe ile maaşlarının İş Bankası üzerinden ödenmesini talep etmeleri gerekmekte.





Bu adımları takiben, İşCep, İnternet Şubesi ya da İş Bankası şubelerinden birine giderek, emekli maaşının yatırılmasını istedikleri hesabı belirlemek ve promosyon için başvuruda bulunmak gerekiyor.

2024 yılında İş Bankası’nın emekli promosyonları şu şekilde belirlenmiş durumda:

10.000 TL’ye kadar olan emekli maaşları için 5.000 TL,

10.000 TL ile 15.000 TL arasındaki maaşlar için 8.000 TL,

15.000 TL ile 20.000 TL arasındaki maaşlar için 10.000 TL,

20.000 TL üzeri maaşlar için ise 12.000 TL promosyon ödenmektedir. Emekli maaşı alan kişiler, promosyon başvurusu yaptıktan sonraki 3 iş günü içinde ödemelerini alırken, yeni emekli olanlar ise maaşlarının banka hesaplarına aktarılmasından itibaren 3 iş günü içinde promosyonlarını almaktadırlar.

İş Bankası’ndan emekli maaşı almayı tercih eden SGK emeklileri, banka ile 3 yıllık bir taahhüt anlaşması yaparak, maaşlarını bu süre zarfında İş Bankası üzerinden alacaklarını beyan etmekte ve bu taahhüdün ardından promosyon ödemelerini almaktadırlar.