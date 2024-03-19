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İş Bankası emekliye kesenin ağzını açtı! Bugün şubeye gidene 7500 TL nakit para verilecek!

İş Bankası, güncel promosyon rakamlarını resmi sitesinden açıkladı. Detaylı bilgi haberimizde..

Yayın Tarihi: 19.03.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 13:50
İş Bankası emekliye kesenin ağzını açtı! Bugün şubeye gidene 7500 TL nakit para verilecek!

İş Bankası emeklilik destek tutarları Mart 2024 güncellemesinde açıklandı. Bankanın, Mart 2024 itibarıyla emeklilik destek tutarları aşağıdaki gibidir;

Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL

Emekli maaşı 3.500 TL ile 7.500 TL arası olanlara 5.250 TL

Emekli maaşı 7.500 TL ile 10.000 TL arası olanlara 6.750 TL

Emekli maaşı 10.000 TL ve üzerinde olanlara 7.500 TL.

İş Bankası emekliye kesenin ağzını açtı

SGK emeklilerine yönelik geçerli olan bu promosyon kapsamında, 1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihlerinin arasında ilk emekli maaşını İş Bankası'na ya da mevcut emekli maaşını İş Bankası'na devredenler; 7.500 TL'ye varan nakdi destek ödemelerinden yararlanabiliyor.

İş Bankası, emekli aylıklarını ş Bankası'na aktaranlara pek çok avantaj ve avantaj sunmanın yanı sıra, emeklilerin bankacılık işlemlerini de kolaylıkla yapabilmelerine olanak sağlıyor. Emekli maaşına yurt çapındaki şube ve ATM'lerden ulaşmak isteyenler internet şubeleri ve İşCep uygulamasından işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

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