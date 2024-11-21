İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Enflasyon Beklentilerini ve Turizm Yatırımlarını Değerlendirdi

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde konuştu

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Antalya'da gerçekleştirilen Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. 2026'nın sonunda yüzde 10'luk bir enflasyon rakamını görme ihtimalinin yüksek olduğuna inandığını belirten Aran, "Dengelerin o zaman tesis edileceğini, ondan sonrasında pek çok problemi çözmenin de kolaylaşacağını düşünüyorum" dedi.

Turizm, Türkiye’nin Ekonomisi İçin Kritik Bir Alan

Aran, turizmin özellikle dış ticaret açığının finansmanı açısından kritik bir sektör olduğunu ifade etti. Bu yıl ve 2025 için turizm sektörüne ilave 1 milyar dolar kaynak ayırdıklarını vurguladı. Ayrıca, yatırım, sürdürülebilirlik ve renovasyon alanında ayrılan 612 milyon dolarlık bölümün kullanıldığını kaydetti. Kapanan kredilerle birlikte kredi bakiyesinde 1,5 milyar doları aştıklarının altını çizdi.

Yeni Yatırımlar ve Hedefler

İş Bankası'nın turizm sektöründeki nakdi kredilerden aldığı payın geçen yıl %9,4'ten %11,2'ye çıktığını ifade eden Aran, gelecek yıl bu oranın %12,5 seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. "Şu anda 46 bin turistik otel ve işletmede turizm kartımız kullanılır durumda. Ülkemizde ilk defa bir banka, bir şubesini turizm alanına özgülemiş durumda" dedi.

Turizm İhtisas Şubesi Açıldı

İş Bankası, Antalya'da ilk turizm ihtisas şubesini açtığını duyurdu. Aran, bu şubenin turizmi tanıyan ve sorunlarını bilen uzmanlarla hizmet vereceğini, bankanın bu sektördeki ihtiyaçların çözümünde önemli bir rol üstleneceğini ifade etti.

Sürdürülebilirlik ve Teknoloji Vurgusu

Aran, turizm alanında sürdürülebilirlik konusuna da dikkat çekerken, bankanın dönüşüm projelerinin sadece finansörü değil, aynı zamanda bu projelerin tasarımında da yer alabileceğini belirtti. Ayrıca, Silikon Vadisi'ndeki inovasyon merkezi sayesinde teknoloji ve yapay zeka alanında sektöre katkıda bulunacaklarını vurguladı.

Enflasyon Beklentileri ve Gelecek Hedefleri

Yıl sonunda Türkiye'de %44'lük bir enflasyon beklentisi olduğunu hatırlatan Aran, enflasyonla mücadelenin önemine değindi. Aran, "Yıl sonuna geldiğimizde %50 olan politika faizinin önümüzdeki yıl sonunda %25'i görebileceğini, %44 olan enflasyon rakamının da yarı yarıya azalıp %22 seviyesine inebileceğini düşünüyorum" dedi. 2026'nın sonuna kadar enflasyonun tek haneye indirilebileceğine inandığını belirtti.

Kredi Derecelendirmeleri ve Ekonomi Beklentileri

Aran, 2024 yılında 3 kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye'nin not artırımlarına değindi ve 2025'te ülke notunun bir basamak daha artmasını öngördü. Bu değişimin CDS oranlarını olumlu etkileyerek 200'ün altına düşmesini sağlayabileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.