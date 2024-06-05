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İş Bankası'ndan Mayıs sonu 2000 TL kampanyası! Bunu yapanlar alabilecek

İş Bankası, kredi kartıyla harcama yapana Maxipuan yükleyeceğini duyurdu! Tamı tamına 2000 TL değerinde puan yüklemesi yapacak olan banka tek bir şartı öne sürdü! İşte İş Bankası'nın 2000 liralık kampanyası ve detaylar...

Yayın Tarihi: 05.06.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 16:36
İş Bankası'ndan Mayıs sonu 2000 TL kampanyası! Bunu yapanlar alabilecek

İş Bankası yine herkese kazandıracak bir kampanya başlattı! Başlatılan kampanya kapsamında banka, alışveriş yapan müşterilerine para ödülü vereceğini duyurdu. Böylelikle de İş Bankası müşterilerinin harcarken kazanacağı öğrenildi. Kampanyanın bitmek üzere olduğunu vurgulayan banka, bu noktada tüm müşterilere ellerini çabuk tutması için bir uyarı da gönderdi. 

İş Bankası müşterileri için yeni bir kampanya daha duyurdu. Duyurulan kampanya kapsamında banka, Maxipuan hediye edeceğini ve yapılan alışverişlere karşılık TL yüklemesi yapılacağını aktardı. Böylelikle de İş Bankası kullananlara harcarken kazanma imkanı doğmuş oldu. Peki bu kampanyanın detayları neler? İş Bankası Maxipuan kampanyasına nasıl başvurulur? İşte detaylar… 

İş Bankası alışveriş yapana MaxiPuan dağıtıyor! 

İş Bankası'nın duyurduğu kampanyaya göre, 31 Mayıs tarihine kadar Bankamatik Kartı veya Maximum Kart ile ETS'deki belirli yurt içi otellerinde yapılan alışverişlerde MaxiPuan kazanma fırsatı sunuluyor. Harcama tutarına göre farklı MaxiPuan miktarları belirlenmiş durumda: 

  • 5.000 TL - 9.999 TL arası harcamalarda 500 TL MaxiPuan
  • 10.000 TL - 19.999 TL arası harcamalarda 1.000 TL MaxiPuan
  • 20.000 TL ve üzeri harcamalarda 2.000 TL MaxiPuan 

iş bankası

MaxiPuan kullanımları nasıl yapılacak? 

MaxiPuan'lar, kampanya koşullarını sağlayan müşterilerin kartlarına 12 Haziran 2024 tarihi itibarıyla yükleniyor olacak. Bu puanların son kullanma tarihi ise 31 Temmuz 2024 olarak uygulanacak. Yani tüm kart sahipleri, 31 Temmuz gününün son saatine kadar puanlarını kullanmak zorunda olacaklar. Kullanılmayan MaxiPuan'lar ise 01 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla müşterilerden geri alınacak. Kampanyaya katılım yalnızca İşCep veya Maximum Mobil uygulamaları üzerinden sağlanacak. Şube üzerinden ya da SMS ile başvuru mümkün olmayacak. 

Kampanyanın şartları neler? 

Kampanya kapsamında kazanılan MaxiPuan'ların geçerli olabilmesi için İş Bankası kartlarının açık ve kullanılabilir durumda olması gerekiyor. Ayrıca, kampanyaya sadece Maximum özellikli kredi kartları ile katılım sağlanabiliyor. Yani farklı kredi kartı olanlar bu kampanyaya katılamıyor. Kampanya süresince yapılan rezervasyonların iptali veya iadesi durumunda yüklenen MaxiPuan'lar geri alınıyor. 

Her bir rezervasyon için yalnızca bir kez MaxiPuan kazanılacak ve ödemelerin yapıldığı ilk karta yüklenecek. Bir müşteri kampanyadan sadece bir kez yararlanabilirken, en fazla 2.000 TL MaxiPuan kazanabileceği de vurgulandı.

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