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İŞ Bankası SMS ile duyurdu! O işlemler yapılamayacak: Tüm müşteriler dikkat!

Türkiye İş Bankası tarafından tüm müşterilerine yarınla ​​ilgili uyarı mesajı gönderildi. Bu işlemler yarın artık mümkün olmayacak.

Yayın Tarihi: 11.06.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 13:32
İŞ Bankası SMS ile duyurdu! O işlemler yapılamayacak: Tüm müşteriler dikkat!

Türkiye İş Bankası, büyük kesinti hakkında kullanıcıları İşCep aracılığıyla bilgilendirdi. Merkez Bankası'ndan FAST işlemlerine ilişkin yapılan açıklamanın içeriğinde 9 Haziran 2024 Pazar gününden itibaren FAST işlemlerinin artık yapılamayacağı açıklandı.

FAST İŞLEMLERİNDE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR!

İş Bankası, "FAST sisteminde yapılan bakım çalışmasından dolayı 9 Haziran Pazar günü saat 05.00 ile 08.00 arasında FAST işlemi yapılamayacaktır." denildi.

İŞ Bankası SMS ile duyurdu! O işlemler yapılamayacak

FAST SİSTEMİ NEDİR?

FAST, "Anlık ve Sürekli Fon Transferi" anlamına gelir ve merkez bankaları tarafından işletilen bir anlık ödeme sistemi olarak tanımlanmaktadır. FAST sistemiyle ödemeler ve transferler 7/24 anında diğer hesaplara aktarılır.

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