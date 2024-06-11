İŞ Bankası SMS ile duyurdu! O işlemler yapılamayacak: Tüm müşteriler dikkat!

Türkiye İş Bankası, büyük kesinti hakkında kullanıcıları İşCep aracılığıyla bilgilendirdi. Merkez Bankası'ndan FAST işlemlerine ilişkin yapılan açıklamanın içeriğinde 9 Haziran 2024 Pazar gününden itibaren FAST işlemlerinin artık yapılamayacağı açıklandı.

FAST İŞLEMLERİNDE BAKIM ÇALIŞMASI YAPILIYOR!

İş Bankası, "FAST sisteminde yapılan bakım çalışmasından dolayı 9 Haziran Pazar günü saat 05.00 ile 08.00 arasında FAST işlemi yapılamayacaktır." denildi.





FAST SİSTEMİ NEDİR?

FAST, "Anlık ve Sürekli Fon Transferi" anlamına gelir ve merkez bankaları tarafından işletilen bir anlık ödeme sistemi olarak tanımlanmaktadır. FAST sistemiyle ödemeler ve transferler 7/24 anında diğer hesaplara aktarılır.