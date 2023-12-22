İş bulmanın kolay yolunu İŞKUR açıkladı! Günlük 438,55 TL ödenecek

İŞKUR işsizliğin önüne geçmek ve istihdamı sağlamak üzere ülke genelinde bir çok farklı program başlatıyor. İŞKUR tarafından yapılan son açıklamada meslek edindirme kursları düzenleneceği, bu kurslara dahil olanların hem mesleği öğrenip hem de öğrenirken maaş alacağı belirtildi. Mesleki olarak yetkinlik belgesi vermeyi ön gören İŞKUR meslek edindirme kursları, iş arayanlar için oldukça cazip bir seçenek olarak karşılarına çıkıyor. Belirlenen meslek dallarında istihdamın artması adına düzenlenen kurslara dahil olan birey, meslek uzmanları tarafından eğitim alırken uygulamalı olarak mesleği öğrenme imkanı sunuluyor.

Devlet dar gelirli vatandaşa bir çok destek programı hazırlamaya devam ediyor. İŞKUR üzerinden de iş bulma imkanı sağlanırken, maaş alma karşılığında meslek edinme kursları da çok tercih ediliyor.





İŞKUR tarafından düzenlenen programlar ile birlikte iş arayan vatandaşlara ve işsiz gençlere birçok istihdam fırsatı yaratılıyor. Son zamanlarda merakla araştırılan desteklerden biri de İŞKUR tarafından sağlanan işbaşı eğitim programları oluyor.

İŞKUR tarafından işbaşı eğitim programları adı altında sağlanan desteklerde iş arayan bireye yönelik meslek becerisi kazandırma kursları veriliyor. Bu sayede ise bireyin iş dünyasına girmesi kolaylaştırılıyor. İŞKUR işbaşı eğitim programları ile işsizlik sorununu ortadan kalkması sağlanıyor.

İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR kapsamında başlatılan Bu programa dahil olabilmek için bazı şartlara sahip olmak gerekiyor. 15 yaşını tamamlayan, İŞKUR'a işsiz olarak kayıtlı olan, emekli olmayan, kurum tarafından düzenlenen başka kursları katılmayan ya da kurum ile akrabalık derecesi bulunmayan bireyler İŞKUR başvuru şartlarını tamamlamış olup belirlenen programları dahil olabilmektedir.





İŞKUR EĞİTİM PROGRAMI ÖDEMELERİ

İŞKUR'a kayıtlı olan ve bahsi geçen başvuru şartlarını taşıyan birey programın türüne ve kapsamına göre değişiklik gösteren ödemelerden de faydalanabilmektedir. iŞKUR tarafından başlatılan bu programlara dahil olan vatandaş bulunduğu statüye göre ödeme almaktadır. Öte yandan programa dahil olunan süre boyunca sağlık sigortası ile birlikte iş kazası sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

Eğitim programı almaya hak kazanan işsiz bireye sağlanan ödemeler şu şekildedir

İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 438,55 TL,

Tam zamanlı öğrencilere günlük 438,55 TL,

Kısmi zamanlı öğrencilere günlük 328,91 TL,

İşsizlik ödeneği alanlara günlük 219,28 TL,

Geleceğin mesleklerinde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 482,41 TL cep harçlığı ödenir.

İŞKUR ülke genelinde istihdamın sağlanması adına birçok fırsatlar sunmaktadır. Işsizlik sorununa çözüm üretmek ve ekonomik kalkınmaya sağlamak adına başlatılan bu programlar iş arayan vatandaşa girişimcilik ruhunu desteklemek , iş deneyimi kazandırmaktadır