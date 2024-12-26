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İş Dünyası Faiz Indirimini Sevinçle Karşıladı

TCMB'nin faiz indirim kararı iş dünyası tarafından olumlu karşılandı. Ekonomik öngörülebilirlik artırıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 15:31
İş Dünyası Faiz Indirimini Sevinçle Karşıladı

TCMB'nin Faiz İndirimi İş Dünyasında Memnuniyet Yarattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, yaklaşık iki yıl sonra politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek %50'den %47,50'ye çekti. Bu karar, iş dünyası tarafından sevinçle karşılandı.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç'in Açıklamaları

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, indirim kararını ekonomide öngörülebilirliği güçlendiren bir adım olarak nitelendirdi. Avdagiç, 2025'e girerken faiz planlamalarının düşüş yönünde yapılabileceğine dair beklentilerin karşılandığını belirtti. Finansman koşullarındaki iyileşmenin yatırım ve üretime katkı sağlayacağını vurgulayan Avdagiç, "Fonlama maliyetlerinin yüksekliği yatırımın önündeki engel. Bu süreçte finansmanı üretime yönlendirecek seçici kredi mekanizmasının oluşturulması son derece önemli," dedi.

TİM Başkanı Gültepe: İndirim Zamanı Gelmişti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de indirim kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "İhracatçılar olarak mart ayından bu yana %50'de tutulan politika faizinin indirilmesi gerektiğini düşünüyorduk. Merkez Bankası bu yönde adım attı," ifadelerini kullandı.

ASKON Genel Başkanı Aydın: Moral Olacak

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ekonomik göstergelerin faizlerin düşmesi için sinyal verdiğini kaydederek, "Bu karar piyasalara moral olacak," dedi. Aydın, faizin düşmesinin finansa erişim ve yatırım ortamı açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

ASRİAD Başkanı Yıldız: Başlangıç Adımı

Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Cemil Yıldız, faiz indirim döneminin başlamasını umut verici bulduklarını ifade ederek, "250 baz puanlık indirim bir başlangıçtır. Devam etmesi gerekli," dedi. Yıldız, yüksek enflasyon ve faiz oranlarının özellikle sabit gelirli bireyler için zorluklar yarattığını belirtti.

Ekonomi yönetiminin dezenflasyon politikalarının etkili olmasınıdileyerek, iş dünyası bu gelişmelerle birlikte 2025 yılı için umut dolu bir bekleyiş içinde.

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