İş gücü istatistikleri: Temmuzda istihdam 32 milyon 582 bine yükseldi

İş gücü istatistikleri: Temmuz verileri açıklandı

TÜİK, Temmuz ayına ilişkin mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü istatistiklerini açıkladı. İstihdam edilenlerin sayısı aylık bazda 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise aynı seviyede kalarak %49,1 olarak kaydedildi; bu oran erkeklerde %66,1, kadınlarda %32,4.

İş gücü ve katılımda değişim

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, Temmuzda bir önceki aya göre 146 bin kişi azalarak 35 milyon 410 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı 0,3 puan gerileyerek %53,3 seviyesine indi; erkeklerde %70,6, kadınlarda %36,4 olarak hesaplandı.

Çalışma süresi ve atıl iş gücü

İstihdam edilenlerden işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Temmuzda bir önceki aya göre 1,2 saat artarak 42,6 saat oldu.

Atıl iş gücü oranı (zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan) Temmuzda aylık bazda 3,1 puan azalarak %29,6 seviyesine geriledi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,1, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı ise %19,9 olarak tahmin edildi.

Temmuz ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadınNüfus (bin kişi)66.41432.84933.566İş gücü (bin kişi)35.41023.20312.207İstihdam (bin kişi)32.58221.70610.876İşsiz (bin kişi)2.8281.4971.331İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)31.0059.64621.359İş gücüne katılma oranı (yüzde)53,370,636,4İstihdam oranı (yüzde)49,166,132,4İşsizlik oranı (yüzde)86,510,9Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)1511,321,7

Not: Veriler TÜİK'in Temmuz ayı mevsim etkisinden arındırılmış istatistiklerine dayanmaktadır.