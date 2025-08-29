DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,04 0,23%
ALTIN
4.515,03 -0,17%
BITCOIN
4.527.968,87 1,68%

İş gücü istatistikleri: Temmuzda istihdam 32 milyon 582 bine yükseldi

TÜİK verilerine göre Temmuzda istihdam aylık 18 bin artışla 32.582.000 oldu; iş gücü katılımı %53,3, istihdam oranı %49,1 sabit kaldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 10:23
İş gücü istatistikleri: Temmuzda istihdam 32 milyon 582 bine yükseldi

İş gücü istatistikleri: Temmuz verileri açıklandı

TÜİK, Temmuz ayına ilişkin mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü istatistiklerini açıkladı. İstihdam edilenlerin sayısı aylık bazda 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise aynı seviyede kalarak %49,1 olarak kaydedildi; bu oran erkeklerde %66,1, kadınlarda %32,4.

İş gücü ve katılımda değişim

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, Temmuzda bir önceki aya göre 146 bin kişi azalarak 35 milyon 410 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı 0,3 puan gerileyerek %53,3 seviyesine indi; erkeklerde %70,6, kadınlarda %36,4 olarak hesaplandı.

Çalışma süresi ve atıl iş gücü

İstihdam edilenlerden işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Temmuzda bir önceki aya göre 1,2 saat artarak 42,6 saat oldu.

Atıl iş gücü oranı (zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan) Temmuzda aylık bazda 3,1 puan azalarak %29,6 seviyesine geriledi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %19,1, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı ise %19,9 olarak tahmin edildi.

Temmuz ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadınNüfus (bin kişi)66.41432.84933.566İş gücü (bin kişi)35.41023.20312.207İstihdam (bin kişi)32.58221.70610.876İşsiz (bin kişi)2.8281.4971.331İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)31.0059.64621.359İş gücüne katılma oranı (yüzde)53,370,636,4İstihdam oranı (yüzde)49,166,132,4İşsizlik oranı (yüzde)86,510,9Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)1511,321,7

Not: Veriler TÜİK'in Temmuz ayı mevsim etkisinden arındırılmış istatistiklerine dayanmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Google: Bir Yapay Zeka Sohbeti 9 Saniyelik TV Enerjisine Denk
2
Türkiye'de İnternet Kullanımında Tarihi Eşik: Hiç Kullanmayanlar %9,1'e Düştü (2025)
3
Güney Marmara ve Kuzey Ege'de Balıkçılar 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' Diyor
4
Filistin'in Tanınması Gazze Marine Doğal Gaz Projesi İçin Hukuki Zemin Sağlayabilir
5
Avrupa Borsaları Negatif: Almanya Enflasyon ve İşsizlik Verileri Takip Ediliyor
6
H-ÜFE Temmuzda Aylık %3,21, Yıllık %36,35 Arttı — TÜİK Verileri
7
EKK Toplantısı: Cevdet Yılmaz Başkanlığında 2026-2028 OVP Hazırlıkları

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı