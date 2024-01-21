İşi olmayana devletten 5.150 TL maaş! Sadece başvuranlar alabilecek

Gelen açıklamalar üzerine 2024 senesinde asgari ücretin 17.002 TL olmasıyla beraber mevcut durumda 5.150 TL artış dikkatleri çekti. Diğer ödeme kalemlerinde de değişiklikler yaşandı. İşsizlik maaşında yeni dönem başlatılırken şartların sağlanmasıyla en önemli şart 3 yıl içerisinde en az 600 gün prim ödemesine bakılıyor.



Gelen düzenleme üzerine işsizlik maaşının hesaplanmasıyla beraber 4 aylık ücret ortalamasında yüzde 40 oranı ele alınarak işten ayrılan kişilere ödeme gerçekleşir. İşsizlik maaşı alırken vatandaşlar için önemli değişiklikler devreye girdi.





GEÇMİŞ YILA BAKILARAK BÜYÜK ARTIŞ

Geçmiş yıllara bakılarak artış yaşanırken işsizlik maaşı, 2024 senesinde önemli yükseliş görülürken en düşük işsizlik maaşı 7.940 TL olarak belirlenirken en yüksek işsizlik maaşı ise 15 bin 880 TL olarak belirlendi. Hesaplamalar üzerine 2023 yılında işsizlik maaşı en düşük 5.365,60 TL, en yüksek ise 10.731,20 TL olarak ödeme gerçekleşiyor.

