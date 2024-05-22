İşi olmayana devletten 6 bin 667 TL maaş! 3 şartı sağlayan her ay alacak

3294 sayılı Kanun kapsamında düzenli sosyal yardım alan ailelere maddi destek olarak istihdam yardımı yapılmaya devam edilmektedir. İŞKUR'a mülakat için başvuran vatandaşlara ödenen çalışma ödeneğinden 18-55 yaş arası tüm faydalanıcılar faydalanabilmektedir. Başvuruda bulunmak isteyen herkesin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından istihdam edilebilir olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. İŞKUR'a bildirimde bulunan ve sosyal sigortalı olarak çalışan yararlanıcılar nakdi yardımdan anında yararlanabilmektedir.

İşe Başlama Ödeneğinden Kimler Yararlanır?





İŞKUR'un girişimcilik desteğinden yararlanmak isteyenlerin kimlikleriyle beraber Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmaları gerekiyor. Bu avantajdan yalnızca İŞKUR tarafından görüşmeye önerilen kişilerin yararlanabileceğini lütfen unutmayın. SYDV Yönetim Kurulunca uygun görülenlere, ilgili döneme ait toplam asgari ücretin üçte biri verilecek. Bu rakam 2024 yılında 6.667,50 TL olarak belirlendi.

18 ila 55 yaş arasındaki sosyal yardım alıcıları, Entegre Sosyal Güvenlik Bilgi Sistemi tarafından doğrulanarak değerlendirilmektedir. Sosyal yardım alan kişilerin, sosyal sigorta kurumunun belgelerinde işe başlamaya ilişkin bilgiyi gördükten sonra 60 gün içerisinde başvuruda bulunmaları yeterlidir.