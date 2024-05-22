Bist 100
10.899,28 0%
DOLAR
32,23 0,21%
EURO
34,99 0,01%
ALTIN
2.468,31 -0,89%

İşi olmayana devletten 6 bin 667 TL maaş! 3 şartı sağlayan her ay alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi kişilere yönelik yardımları hak sahiplerinin hesaplarına kesintisiz olarak aktarılmaya devam edecek. Bakanlığın desteklediği projeler kapsamında İŞKUR tarafından aday gösterilen vatandaşlara özel entegrasyon desteği alma fırsatı sunulacak.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 20:18
İşi olmayana devletten 6 bin 667 TL maaş! 3 şartı sağlayan her ay alacak

3294 sayılı Kanun kapsamında düzenli sosyal yardım alan ailelere maddi destek olarak istihdam yardımı yapılmaya devam edilmektedir. İŞKUR'a mülakat için başvuran vatandaşlara ödenen çalışma ödeneğinden 18-55 yaş arası tüm faydalanıcılar faydalanabilmektedir. Başvuruda bulunmak isteyen herkesin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından istihdam edilebilir olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. İŞKUR'a bildirimde bulunan ve sosyal sigortalı olarak çalışan yararlanıcılar nakdi yardımdan anında yararlanabilmektedir.

İşe Başlama Ödeneğinden Kimler Yararlanır?

İşi olmayana devletten 6 bin 667 TL maaş! 3 şartı sağlayan her ay alacak

İŞKUR'un girişimcilik desteğinden yararlanmak isteyenlerin kimlikleriyle beraber Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmaları gerekiyor. Bu avantajdan yalnızca İŞKUR tarafından görüşmeye önerilen kişilerin yararlanabileceğini lütfen unutmayın. SYDV Yönetim Kurulunca uygun görülenlere, ilgili döneme ait toplam asgari ücretin üçte biri verilecek. Bu rakam 2024 yılında 6.667,50 TL olarak belirlendi.

18 ila 55 yaş arasındaki sosyal yardım alıcıları, Entegre Sosyal Güvenlik Bilgi Sistemi tarafından doğrulanarak değerlendirilmektedir. Sosyal yardım alan kişilerin, sosyal sigorta kurumunun belgelerinde işe başlamaya ilişkin bilgiyi gördükten sonra 60 gün içerisinde başvuruda bulunmaları yeterlidir.

İLGİLİ HABERLER

Akbank genç yaşlı ayırt etmiyor! Tam 20.000 TL faizsiz kredi başvuruları açıldı

Akaryakıt almadan önce hemen başvurun! O bankanın müşterilerinin parası cebinde kalacak

Emekliye Haziran atağı! Çifte promosyon dönemi başladı o emekli anında alacak

Başvurusu onaylanan 12 ay nakit destek alıyor! Toplam 9.600 TL bu şarta göre verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

İşi olmayana devletten 6 bin 667 TL maaş! 3 şartı sağlayan her ay alacak

Akaryakıt almadan önce hemen başvurun! O bankanın müşterilerinin parası cebinde kalacak

Dacia fiyatları düşürdükçe düşürdü! O modelini sadece 512 bin TL'ye satışa çıkardı

Saat 18.00'dan sonra hesapları kontrol edin! Devlet sessiz sedasız destek parası yatıracak

Memur ve emekli zammı erken ifşa oldu! Maaşlar en az bu kadar olacak

Devlet bankalarında emekliye bayram öncesi destek! 5.000 TL tek çırpıda verilecek

Akbank genç yaşlı ayırt etmiyor! Tam 20.000 TL faizsiz kredi başvuruları açıldı

Parası olan gram altını o tarihte alsın! İslam Memiş bomba rakamı verdi

Emekliye Haziran atağı! Çifte promosyon dönemi başladı o emekli anında alacak

Aylık 7 bin TL taksitle sıfır evi kapın! TOKİ'den o illere ucuz konut müjdesi

Başvurusu onaylanan 12 ay nakit destek alıyor! Toplam 9.600 TL bu şarta göre verilecek

Parasını cepte değil bankada tutana 9.538 TL net kazanç! O bankada çıldırtan faiz