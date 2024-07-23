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İŞKUR müjdesi! Gençlere günlük maaş fırsatı...

İŞKUR’un işbaşı eğitim programları sayesinde işsiz vatandaşlar, farklı sektörlerde deneyim kazanarak iş bulma şanslarını artırıyor. Bu programlara katılan gençler ise günlük maaş alarak mesleki gelişimlerini destekleyebiliyor

Yayın Tarihi: 23.07.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 16:14
İŞKUR müjdesi! Gençlere günlük maaş fırsatı...

İŞKUR, işsiz vatandaşların mesleki deneyim kazanmalarını ve istihdam edilebilirliklerini artırmalarını sağlamak amacıyla işbaşı eğitim programları düzenlemektedir. Bu programlar, işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlayarak iş hayatına daha hızlı adapte olmalarına yardımcı olmaktadır.

Programa Katılım Koşulları

İşbaşı eğitim programlarına katılmak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak

15 yaşını tamamlamış olmak

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak

Emekli olmamak

Programa başlamadan önceki bir yıl içinde aynı işverenin işyerinde sigortalı olmamak

Aynı meslekte daha önce düzenlenen kurs veya programı tamamlamamış olmak

Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak

Bunlara ek olarak, mesleki eğitim kurslarından veya işbaşı eğitim programlarından en fazla iki kez yararlanılabilir ve toplam yararlanma sayısı üçü geçemez.

 

Program Süresi ve İçeriği

Bilişim ve İmalat Sektörleri

İşbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektörlerinde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay sürebilmektedir. Bu programlar, katılımcıların günde en az 5, en fazla 8 saat çalışmasını ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla toplamda 45 saatlik bir çalışma süresi oluşturmasını sağlar.

Geleceğin Meslekleri

Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi geleceğin meslekleri olarak kabul edilen alanlarda düzenlenen işbaşı eğitim programları, 18-29 yaş arası gençler için en fazla 9 ay sürebilmektedir.

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Meslekler

Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde ise Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme modülleri veya üniversite eğitim modüllerinin asgari sürelerine uygun olarak programlar düzenlenmektedir. Bu programlar da haftalık 45 saat ve günlük 240 günü geçmeyecek şekilde planlanır.

İşbaşı Eğitim Programlarındaki Mali Destekler

İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden çeşitli ödemeler yapılmaktadır:

İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 653,93 TL

Tam öğrencilere (lise ve altı örgün eğitime devam edenler hariç) günlük 653,93 TL

Kıst öğrencilere (lise ve altı örgün eğitime devam edenler) günlük 490,45 TL

İşsizlik ödeneği alanlara günlük 326,97 TL

Geleceğin mesleklerinde düzenlenen programlara katılanlara günlük 719,32 TL cep harçlığı verilmektedir.

Başvuru Yeri ve Zamanı

İşbaşı eğitim programlarına başvuru şartlarını sağlayan tüm vatandaşlar, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR E-Şube üzerinden başvuruda bulunabilirler. Başvurular, ilgili şartlar sağlandığı takdirde her zaman yapılabilir.

İŞKUR’un sunduğu bu imkanlar sayesinde işsiz vatandaşlar mesleki deneyim kazanarak iş hayatına daha hızlı adapte olma fırsatı yakalarken, gençler de bu programlar sayesinde hem deneyim kazanmakta hem de maddi destek almaktadır. Bu programlar, iş arayanların istihdam edilebilirliklerini artırmada önemli bir rol oynamaktadır.

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