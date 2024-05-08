Bist 100
10.336,5 0%
DOLAR
32,28 0,04%
EURO
34,69 -0,11%
ALTIN
2.392,74 0,18%

İslam Memiş açık açık tarih verdi! O tarihte fiyatı ok gibi fırlayacak

Para piyasaları ve altın konusunda uzman olan İslam Memiş, piyasa hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu. Memiş’in yaptığı değerlendirmelere göre, mayıs ayı içinde altın ve gümüş piyasalarını nelerin beklediğini öğrenmek istiyorsanız detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 08.05.2024 06:48
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 06:48
İslam Memiş açık açık tarih verdi! O tarihte fiyatı ok gibi fırlayacak

Finansal piyasalar ve değerli metaller üzerine uzman İslam Memiş, altın ve dolar hakkında sosyal medya üzerinden bazı analizler paylaştı. Yine de, bu analizlerin yatırım önerisi olarak kabul edilmemesi gerektiğini vurguladı.

İslam Memiş’in finansal piyasalarla ilgili son değerlendirmeleri şöyle:

"Bu sene beklenen üç faiz kesintisi ikiye indi. Yılın ikinci yarısında iki adet faiz indirimi öngörülüyor. Fakat, Federal Rezerv’in faiz oranlarındaki değişikliklerin piyasada önceden hesaba katılması sebebiyle, bu durumun kıymetli metaller üzerinde bir etkisi olmadı. Altın ve gümüş artık daha çok jeopolitik gerginlikler ve terör olaylarına tepki gösteriyor. Kısa dönemde, geniş fiyat aralıklarında dalgalanmalar gözlemlenebilir. Şu anda ons başına altın 2200 ile 2380 dolar, gram altın ise 2400 ile 2500 lira arasında işlem görüyor. Yıl sonuna doğru bu rakamların sırasıyla 3000 dolar ve 3000 lira seviyelerini geçmesi bekleniyor. Fiziki altın talebinde her yıl artış yaşanıyor. Merkez bankalarının altın alımları da bu talebi destekliyor. Özellikle Asya’daki büyük ekonomiler, altın alımlarını artırıyorlar.

altın hakkında

2024’ün ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3’lük bir artış kaydedildi. Ancak Türkiye’deki ithalat yasağı nedeniyle düşüş yaşandı ve altın ithalatı ilk çeyrekte yüzde 12 azalarak 44 tona geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ilk çeyreğinde 30 ton altın ekleyerek rezervlerini 570 tona yükseltti. Asya’daki bireysel yatırımcıların güçlü alımları da göze çarpıyor. Bu alımlar, son altı yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Artık altın, mücevher olarak değil, bir yatırım aracı olarak tercih ediliyor. Mücevher talebinde ise ilk çeyrekte yüzde 2’lik bir düşüş gözlemlendi. Talebin artmasıyla birlikte, ons altın fiyatının beklentisi de yükseliyor. 2000 dolar seviyesine oturan ons altın, şimdi 3000 dolarlık hedefe doğru ilerliyor.

altın piyasasında durum

MAYIS AYINDA ALTIN VE GÜMÜŞ PİYASALARI NASIL BİR SEYİR İZLEYECEK?

Mayıs ayında altın ve gümüş piyasaları nispeten sakin bir dönem geçirebilir, fakat bu durum, Ortadoğu’daki potansiyel gerginliklere bağlı olarak değişebilir. 

Piyasa manipülatörleri, bu tür bölgelerdeki gerginlikleri kullanarak piyasaları etkilemeye çalışabilirler. Kısa dönemde geniş fiyat aralıklarında dalgalanma beklenirken, orta ve uzun vadede altın ve gümüşün değer kazanmaya devam etmesi muhtemel görünüyor. Bunun temel nedenleri arasında enflasyon, jeopolitik gerginlikler ve küresel ekonomideki belirsizlikler bulunuyor. Fiyattan ziyade miktar üzerine odaklanmak daha önemli. 

Zira küresel ekonomik görünüm pek parlak değil. Örneğin, 2024’te 2050 liradan başlayan gram altın fiyatı 2731 liraya kadar yükseldi ve şu anda 2455 lira civarında işlem görüyor. Ons altın ise 2000 dolar seviyesine yerleşti ve sırasıyla 2600 ve 3000 dolar hedeflerine ilerliyor.

Dolar cinsinden altın alım satımının neden tercih edildiğini merak ediyor olabilirsiniz. Başlangıçta, altın/dolar paritesi (usd/kg) 81200 dolardı, ancak bu rakam şu anda 74760 dolara düşmüş durumda. Yani, kilogram başına altın fiyatında 6440 dolarlık bir düşüş yaşandı. Bu sebeple, dolar bazlı pozisyonlar almaya devam ediyoruz. İthalat yasağı kaldırılırsa, altın fiyatlarının 2000 dolar seviyelerine çekilmesi mümkün olabilir.

altın piyasası

“250 BİN LİRALIK ALTINI OLANLAR FİYAT DEĞİŞİMLERİNE ODAKLANMASIN”

Küçük yatırımcılar için altının gelecekteki yönünü tahmin etmek önemlidir. Ancak, fiyat dalgalanmalarından ziyade, elinizdeki altın miktarını artırmaya odaklanmalısınız. “100 gram altını nasıl 200 grama çıkarabilirim?” gibi sorulara yoğunlaşmak daha faydalı olabilir. 

Altın fiyatları sürekli yükseliyor gibi görünse de, miktarınızı artırarak daha büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Sonuç olarak, altın ve gümüş yatırımında fiyat dalgalanmalarından ziyade, miktar artışına odaklanmak, gelecekte daha yüksek kazançlar elde etmenizi sağlayabilir.”

Not: Bu haberdeki değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşlarına son dakika destek! 2 bin lira o emekliye ödenecek

Yapı Kredi'den çıldırtan promosyon fırsatı! 18.000 TL almak için tek imza yeter

18-65 yaş arası nakit para arayanlara 100.000 TL! Kamu bankasından kaçmaz kredi fırsatı

O bankada hesabı olana bu gece 12.000 TL ödenecek! İşte tek yapmanız gereken

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

18-65 yaş arası nakit para arayanlara 100.000 TL! Kamu bankasından kaçmaz kredi fırsatı

İslam Memiş açık açık tarih verdi! O tarihte fiyatı ok gibi fırlayacak

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Bakanlıktan faizsiz 300 bin TL kredi kampanyası! O şartları sağlayan alacak

Yapı Kredi'den çıldırtan promosyon fırsatı! 18.000 TL almak için tek imza yeter

O kişilere 5000 TL kira yardımı yapılacak! Listedeki şartları taşıyan yaşadı

Tek SMS ile hesaplara 10.000 TL yatırılacak! Nakit para arayanlara hızır gibi yetişti

Mercimekten beyaz peynir yapabilirsiniz! Şaşırtıcı ancak lezzeti aynı

Sigara fiyatı 70 TL oldu! Son dakika zam tiryakileri çileden çıkaracak

Emekli maaşlarına son dakika destek! 2 bin lira o emekliye ödenecek

O bankada hesabı olana bu gece 12.000 TL ödenecek! İşte tek yapmanız gereken

Tüm zamlara ek KDV oran artışı gündemdeydi! Bakandan son dakika KDV açıklaması