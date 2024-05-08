İslam Memiş açık açık tarih verdi! O tarihte fiyatı ok gibi fırlayacak

Finansal piyasalar ve değerli metaller üzerine uzman İslam Memiş, altın ve dolar hakkında sosyal medya üzerinden bazı analizler paylaştı. Yine de, bu analizlerin yatırım önerisi olarak kabul edilmemesi gerektiğini vurguladı.

İslam Memiş’in finansal piyasalarla ilgili son değerlendirmeleri şöyle:

"Bu sene beklenen üç faiz kesintisi ikiye indi. Yılın ikinci yarısında iki adet faiz indirimi öngörülüyor. Fakat, Federal Rezerv’in faiz oranlarındaki değişikliklerin piyasada önceden hesaba katılması sebebiyle, bu durumun kıymetli metaller üzerinde bir etkisi olmadı. Altın ve gümüş artık daha çok jeopolitik gerginlikler ve terör olaylarına tepki gösteriyor. Kısa dönemde, geniş fiyat aralıklarında dalgalanmalar gözlemlenebilir. Şu anda ons başına altın 2200 ile 2380 dolar, gram altın ise 2400 ile 2500 lira arasında işlem görüyor. Yıl sonuna doğru bu rakamların sırasıyla 3000 dolar ve 3000 lira seviyelerini geçmesi bekleniyor. Fiziki altın talebinde her yıl artış yaşanıyor. Merkez bankalarının altın alımları da bu talebi destekliyor. Özellikle Asya’daki büyük ekonomiler, altın alımlarını artırıyorlar.





2024’ün ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3’lük bir artış kaydedildi. Ancak Türkiye’deki ithalat yasağı nedeniyle düşüş yaşandı ve altın ithalatı ilk çeyrekte yüzde 12 azalarak 44 tona geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ilk çeyreğinde 30 ton altın ekleyerek rezervlerini 570 tona yükseltti. Asya’daki bireysel yatırımcıların güçlü alımları da göze çarpıyor. Bu alımlar, son altı yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Artık altın, mücevher olarak değil, bir yatırım aracı olarak tercih ediliyor. Mücevher talebinde ise ilk çeyrekte yüzde 2’lik bir düşüş gözlemlendi. Talebin artmasıyla birlikte, ons altın fiyatının beklentisi de yükseliyor. 2000 dolar seviyesine oturan ons altın, şimdi 3000 dolarlık hedefe doğru ilerliyor.





MAYIS AYINDA ALTIN VE GÜMÜŞ PİYASALARI NASIL BİR SEYİR İZLEYECEK?

Mayıs ayında altın ve gümüş piyasaları nispeten sakin bir dönem geçirebilir, fakat bu durum, Ortadoğu’daki potansiyel gerginliklere bağlı olarak değişebilir.

Piyasa manipülatörleri, bu tür bölgelerdeki gerginlikleri kullanarak piyasaları etkilemeye çalışabilirler. Kısa dönemde geniş fiyat aralıklarında dalgalanma beklenirken, orta ve uzun vadede altın ve gümüşün değer kazanmaya devam etmesi muhtemel görünüyor. Bunun temel nedenleri arasında enflasyon, jeopolitik gerginlikler ve küresel ekonomideki belirsizlikler bulunuyor. Fiyattan ziyade miktar üzerine odaklanmak daha önemli.

Zira küresel ekonomik görünüm pek parlak değil. Örneğin, 2024’te 2050 liradan başlayan gram altın fiyatı 2731 liraya kadar yükseldi ve şu anda 2455 lira civarında işlem görüyor. Ons altın ise 2000 dolar seviyesine yerleşti ve sırasıyla 2600 ve 3000 dolar hedeflerine ilerliyor.

Dolar cinsinden altın alım satımının neden tercih edildiğini merak ediyor olabilirsiniz. Başlangıçta, altın/dolar paritesi (usd/kg) 81200 dolardı, ancak bu rakam şu anda 74760 dolara düşmüş durumda. Yani, kilogram başına altın fiyatında 6440 dolarlık bir düşüş yaşandı. Bu sebeple, dolar bazlı pozisyonlar almaya devam ediyoruz. İthalat yasağı kaldırılırsa, altın fiyatlarının 2000 dolar seviyelerine çekilmesi mümkün olabilir.





“250 BİN LİRALIK ALTINI OLANLAR FİYAT DEĞİŞİMLERİNE ODAKLANMASIN”

Küçük yatırımcılar için altının gelecekteki yönünü tahmin etmek önemlidir. Ancak, fiyat dalgalanmalarından ziyade, elinizdeki altın miktarını artırmaya odaklanmalısınız. “100 gram altını nasıl 200 grama çıkarabilirim?” gibi sorulara yoğunlaşmak daha faydalı olabilir.

Altın fiyatları sürekli yükseliyor gibi görünse de, miktarınızı artırarak daha büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Sonuç olarak, altın ve gümüş yatırımında fiyat dalgalanmalarından ziyade, miktar artışına odaklanmak, gelecekte daha yüksek kazançlar elde etmenizi sağlayabilir.”

Not: Bu haberdeki değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez.