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İslam Memiş'ten altın dolar biriktirene kritik uyarı! Olmayacak diyerek duyurdu

Yatırımcının yol izlemesine yardım eden uzman isim İslam Memiş altın yatırımı yapmak isteyen vatandaşa seslendi ve bu tarihin çok önemli olduğunu söyledi. Detaylar haberimizde…

Yayın Tarihi: 29.04.2024 16:56
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 16:56
İslam Memiş'ten altın dolar biriktirene kritik uyarı! Olmayacak diyerek duyurdu

Son yaşanan gelişmelerin ardından piyasadaki hareketliliği inceleyen ve yorumlayan Ekonomist İslam Memiş’ten altın alacaklara ciddi bir çağrı geldi. İşte detaylar…

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İSLAM MEMİŞ: REKOR DÜŞÜŞ OLMAYACAK

Altın piyasasında hareketlilik devam ederken, altın ve gümüş piyasası uzmanı İslam Memiş, Fed'in faiz kararı öncesinde altın fiyatlarındaki hareketlerin muhtemel yönüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bugün altın piyasası oldukça heyecanlı. Açık piyasada son verilere göre ons altının fiyatı 2 bin 330 dolar civarında, gram altının fiyatı ise 2 bin 500 TL civarında işlem görüyor. Altın ve gümüş piyasası uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

YENİ KRİTİK SEVİYELER

Memiş'in analizleri şöyle:

Ons altın, günü 2.334 dolarda tamamlama yolunda ilerliyor. Bu seviyenin önemli bir destek teşkil ettiğini belirtmekte fayda var.

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da Fed'in bir sonraki faiz kararına etki ediyor. Bu kararın 1 Mayıs'ta açıklanması ve altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.

İslam Memiş ons altının 2.280-2.380 dolar aralığını yakından izlediğini söyledi. Uzun vadeli bir perspektiften bakıldığında belirtilen hedef 2.600 dolar civarında.

GRAM ALTIN İÇİN YATIRIM FIRSATI

Gram altının fiyatı 2.500 TL bandının altında kalarak yatırımcılara alım fırsatı sunsa da Memiş'in verdiği bilgiye göre 2.450 TL'ye düşme ihtimali bulunuyor.

Ancak 2550-2560 TL direnç seviyesinin kırılması durumunda daha da yükseliş beklentisi de ortaya çıktı.

Güncel piyasa verilerine göre altın fiyatlarındaki oynaklığın devam etmesi beklense de Fed'in faiz kararının piyasa üzerinde belirleyici etkisi olacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı toplantısının programı belli oldu. Faiz oranlarına ilişkin önemli karar, 1 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 21.00'de yapılacak toplantıda kamuoyuna açıklanacak. Yüksek enflasyonla mücadele etmek için 2022 yılından bu yana kısıtlayıcı bir para politikası izleyen Fed, bu yılın başında yaptığı iki toplantıda faiz oranlarını değiştirmedi.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Yüksek enflasyon nedeniyle 2022'de varlık alım programını sonlandıran ve faiz artırmaya başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana toplam 11 kez faiz artırımına gitti ve toplam 525 baz puan artırdı.

Fed, bu yılın Ocak ve Mart aylarındaki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarında beklentilere paralel olarak politika faizini değiştirmeyerek %5,25-5,50 aralığında bıraktı.

Son beş toplantısında politika faizini değiştirmeyen Fed, en son Temmuz 2023'te faiz oranlarını 25 baz puan artırmıştı.

Fed de son toplantısının ardından tahminini paylaştı ve bu yıl toplam 75 baz puanlık üç faiz indirimi beklentisini korudu. Yatırımcılar, yayınlanan ABD verilerinde ve Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmelerinde faiz indiriminin zamanlaması hakkında daha fazla ipucu ararken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın mayıs ayındaki toplantısında faiz oranını yüzde 90 ihtimalle sabit tutacağı, haziran ayında ise yüzde 58 ihtimalle faiz indirimlerine başlayacağı öngörülüyor.

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