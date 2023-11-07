İslam Memiş'ten borsada parası olanları tedirgin eden uyarı

Ünlü Ekonomist İslam Memiş borsaya yatırım yapan vatandaşlar için bir çağrıda bulundu. Detaylar haberimizde…







BORSADA PARASI OLANLARA ÇOK ACİL UYARI GELDİ. DOĞRU VE YANLIŞLARI SIRALADI İSLAM MEMİŞ UYARI YAPTI

Altın ve gümüş piyasası uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi.

Memiş, Borsa İstanbul’da parası olan vatandaşlara seslendi, borsaya katılmak isteyenlere dikkatli olmalarını söyleyerek neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlattı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya üzerinden önemli açıklamalar yaptı Borsa İstanbul ve altın konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Memiş paylaşımlarında Şunları kaydetti:

Borsa yatırımcısı için basit bir kural: “Borsa yatırımı yaptım, endeks yükseldi, benim satın aldığım şirketin de değeri yükseldi” YANLIŞ.

“Önce şirketi tanı, mevsimsel dönemi ayarla, kendine zaman belirle” DOĞRU.

“Tüm paramla borsada tek şirkete yatırım yaptım” YANLIŞ.

“Paranın dörtte biri ile, en az üç hisseye bölmek, en az altı ay beklemek” DOĞRU.

Yenidünya düzenine entegre olamayanlar, birikimlerini al-sat yaparak kazanacağını düşünüyor.

Gerçek şu ki, o düşüncede olanlar sadece masanın sahiplerine köle gibi çalıştı.

Dünyada binlerce insan evini, arabasını veya değerli olan neyi varsa kumar yüzünden sattı.

Yıllarca çalışıp kazandıklarını masada oturanlara kendi elleriyle teslim etti. Sanal bir kumarhane kuruyorsun, binlerce insan sana çalışıyor. İlginç ama doğru.

Taktik basit ama nefis ağır. Nefis ile irâde savaşı. Nefis “Mala para mı bağlanır, al-sat yaparım ona yüze katlarım” der. İrâde “Önceliklerim var” der. Soru çok basit “Yarın öldüğünde ailen nasıl geçinecek ya da sakat kaldığında sabit gelirim var mı?” Öncelik sabit gelir garantisi olmalı.

Çoğu insanın gözlerinde geleceğe dair kaygı görüyorum. Gereksiz yere harcama yapan çoğu insan kendini rahatlatmak, korkularını yenmek, güç göstermek ve kabullenmek gibi bir zihniyete sahiptir. Farklı görünme girişimleri yalnızca sosyal medyada yapılıyor. Gün içerisinde her fırsatta hesaplamalar yapıyordu. Ama bunun dışına çıkamadı. Yani mağazalarda görülen yoğunluğu sadece zenginlik olarak algılamamak gerekiyor. Bir de psikolojik durum var. Kontrolü kaybedenleri ne yazık ki zor günler bekliyor.

ALTIN ALINIR MI?

İslam Memiş de 3 Kasım'da şunları söyledi: "2 bin $ üzerinden altın almam. 1.960 sonra 1.930 $ gerilemesi gerek. Borsada yüzde 50 alım için yine beklemedeyim." paylaşımını alıntıladı ve "2.004’ten 1.967’ye geriledi. Ancak yavaş düşüşler. Dikkat etmek gerek. Yüzde 75 kapatırım ons tarafını." uyarısında bulundu.

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