İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Kiraya Verilmesi: 10 Önemli Soru

İşlenmeyen Tarım Arazileri Kiralanacak!

Türkiye'de işlenmeyen tarım arazilerine yönelik ilk ilan 30 Eylül 2024'te yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, verimliliği artırmak amacıyla arazilerin kiraya verilmesi işlemlerini hızlandırdı.

1. Hangi Araziler Kiralanacak?

Gerçek veya tüzel kişilere ait, üst üste iki yıl kullanılmayan tarım arazileri kiraya verilecek. Ancak, bu arazilerin tarımsal üretim için kullanılması gerekir.

2. Kiralanacak Araziler Nasıl Belirlenecek?

İl veya ilçe tarım müdürlükleri, Arazi Tespit Komisyonu aracılığıyla uydu görüntüleri ve yerinde kontrollerle işlenmeyen arazileri belirleyecek.

3. İlan Süreci Nasıl İşleyecek?

İşlenmeyen araziler; mahalle muhtarlıklarında, elektronik ortamda ve il müdürlüğü websitenizde ilan edilecek. İtirazlar ilan süresi içinde yapılabilir.

4. Arazinin Durumu Nasıl Değerlendirilecek?

Dikili ve örtü altı tarım arazileri kiralama kapsamına alınmayacak. Ekonomik açıdan verimsiz araziler ise kiralamadan çıkarılabilir.

5. Kira Bedeli Nasıl Belirlenecek?

Kira bedeli, komisyon tarafından belirlenen rayiç bedelin altında olamaz ve benzer özelliklere sahip, en az üç kiralanmış tarım arazisi referans alınacak.

6. Başvuru Süreci Nasıldır?

Kiralama talep formu doldurularak, ilan süresi içinde il müdürlüğüne başvuru yapılması gerekmektedir. Ayrıca, Tarım Arazileri Değerleme Sistemi üzerinden de başvuru yapılabilir.

7. Öncelikli Kiralama Grupları?

Kiralama, öncelikle yerleşim yerinde yaşayanlara ve sivil toplum kuruluşlarına öncelik verilerek yapılacak. En yüksek teklif veren, kiralamayı alacak.

8. Kira Bedeli Kime Ödenecek?

Kira bedeli arazi sahibine ödenecek. Eğer sahibine ulaşılamazsa, kiralar bir kamu bankasında nemalandırılacak.

9. Araziler Bir Sonraki Yılda Kiraya Verilecek Mi?

Eğer kiralanan arazilerde bir sonraki sezon için üretim talebi yapılmazsa, bu araziler işlenmeyen araziler listesine eklenecek.

10. Kiracılar Desteklerden Yararlanabilecek Mi?

Kiralayanlar, bakanlık tarafından belirlenen kayıt sistemlerine kaydedilecek ve tarımsal desteklerden yararlanacaklar.

Bu düzenlemeler, tarımsal üretimi artırmayı hedefliyor ve çiftçiye yeni fırsatlar sunuyor.