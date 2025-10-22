İSO ile YÖK, Meslek Yüksekokulları İçin İşbirliği Protokolü İmzaladı

İSO ile YÖK Meslek Yüksekokulları İşbirliği Protokolü İmzaladı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında meslek yüksekokullarına yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknikerlerin yetiştirilmesini ve yükseköğrenimin istihdama dönük dönüşümünü hedefliyor.

Toplantı ve protokol

İSO'nun ekim ayı meclis toplantısı, "Küresel Rekabette Türkiye için Nitelikli İnsan Gücü ve Yenilikçi Ekosistem: Yeni YÖK Vizyonu ve Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Dönüşüm" ana gündemiyle Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar konuk olarak katıldı ve bazı üniversite rektörleri de hazır bulundu. Bu toplantıda YÖK ile İSO arasında meslek yüksekokulları işbirliği protokolü de imzalandı.

İSO Başkanı Bahçıvan’ın değerlendirmesi

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO'nun Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğü projeler ve mekanizmalar aracılığıyla sanayicileri desteklediğini vurguladı. Bahçıvan, "Sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknikerlerin yetiştirilmesini ve toplumun yükseköğrenim beklentisinin fonksiyonel ve verimli şekilde karşılanmasını amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçıvan, İSO'nun hayata geçirdiği çalışmaları örnekleyerek Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi (MEİP), İSO Stratejik Dönüşüm Merkezi, İSO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve İSO Akademi gibi mekanizmalarla nitelikli iş gücü yetiştirilmesine katkı sağlandığını belirtti.

Staj uygulamaları ve beklentiler

Üniversite mezunları ile iş gücü piyasası arasındaki uyumsuzluğa dikkat çeken Bahçıvan, müfredatların iş dünyası ile eşgüdümlü tasarlanmasının önemini vurguladı. Staj uygulamalarına ilişkin olarak da, "Birkaç hafta süren verimsiz yaz stajları yerine öğrenim süresince belli bir zamanın işletmelerde geçirilmesi yoluyla sağlanacak uzun dönemli staj deneyiminin çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Protokol kapsamında tarafların, "yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı dönüşüm" vizyonu çerçevesinde etkileşim ve işbirliğini geliştirerek meslek yüksekokullarının eğitim ve istihdam yetkinliklerini artırmayı hedeflediği bildirildi.

