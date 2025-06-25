İSO Meclisi'nde Yeşil Dönüşüm ve Deprem Güvenliği Vurgusu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclisi’nin haziran ayı olağan toplantısında, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularının önemine dikkat çekti.

Yeşil Dönüşümde Farkındalık Arttırılmalı

Bahçıvan, toplantıda yaptığı konuşmada, “Her fırsatta vurguladığımız gibi yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalığın hız kazanması gerektiğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İSO’dan gelen açıklamalara göre, toplantıda Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Yeşil Kalkınma ve Deprem Güvenlikli Sanayi için vizyoner işbirlikleri ele alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da toplantıya katıldı.

Döngüsel Ekonomi Zorunluluk Haline Geldi

Bahçıvan, küresel rekabet için sektörlerin daha yeşil ve dijital bir yapıya dönüşmesinin elzem olduğuna dikkat çekerek, “Al-kullan-at modelinden döngüsel ekonomiye geçiş artık bir zorunluluk.” dedi. Dünyanın bu süreçte alarm verici bir şekilde geriye gittiğini ifade eden Bahçıvan, dönüştürücü adımlara atılması gerekliliğini vurguladı.

İklim Kanunu Acil Gereklilik

Yeşil dönüşümün uluslararası ticarette öncelik haline geldiğini belirten Bahçıvan, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde gelişen yeni standartların global ticareti nasıl etkileyeceğine işaret etti. Bahçıvan, İklim Kanunu'nun bir an önce hayata geçmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

Deprem Güvenliği İçin Acil Önlemler Gerekiyor

Bahçıvan, toplantıda deprem riskine de dikkat çekerek, sanayi tesislerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Sanayi tesislerinin depreme dayanıklılık durumunu ortaya çıkaracak bir envanter çalışmasının hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Üç aşamalı öneriler sunan Bahçıvan, sanayi dönüşümü ve güçlendirme projelerinin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

İşbirliği ve Destek Çağrısı

Bahçıvan, bu süreçte sanayi, kamu, finans kurumları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, İSO olarak bu yoldaki engelleri aşabileceklerine inandığını ifade etti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Meclisinin, "Döngüsel Ekonomi, Sürdürülebilir Yeşil Kalkınma, Deprem Güvenlikli Sanayi İçin Vizyoner ve Yenilikçi İşbirliği Olanaklarını Değerlendirmek" ana gündemiyle düzenlenen haziran ayı olağan toplantısına katılarak konuşma yaptı.