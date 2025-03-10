İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Şubat'ta 51,1 ile Kesintisiz İyileşme Trendi Devam Ediyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Şubat ayı sonuçlarını duyurdu. Endeks, 51,1 olarak kaydedildi ve bu rakam, Türk imalat sektöründeki ihracat ikliminin kesintisiz bir iyileşme trendine sahip olduğunu gösterdi.

Endeksin 50 eşik değeri üzerinde ölçülen tüm rakamlar, ihracat iklimindeki iyileşmeyi temsil ederken, 50'nin altındaki değerler ise bozulmayı ifade ediyor. Şubat ayı sonuçları, Ocak ayında 51,2 olan endeksin hafif bir azalma yaşayıp 51,1 seviyesine düşmesine rağmen, ihracat taleplerinin güçlenmeye devam ettiğini ortaya koydu. Bu veri, Türk imalatçıların ihracat iklimindeki iyileşme sürecinin 14 aydır sürdüğünü gösteriyor.

Geçen ay içerisinde anket kapsamındaki ülkeler arasında en hızlı aktivite artışı Suudi Arabistan'da gözlemlenirken, ülkedeki büyüme hızı, Ocak ayında görülen 18 aylık zirveye göre bir miktar zayıf olsa da güçlü seyrini korudu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) de petrol dışı ekonomik aktivite artış gösterdi.

Orta Doğu'daki diğer ülkelerde ise Kuveyt ve Lübnan'da üretim artarken, Mısır'da yatay bir seyir izlenirken, Katar'da ise düşüş yaşandı.

Fransa'da Belirgin Daralma Kaydedildi

Şubat ayında Türk imalat sanayisi ihracat pazarlarının %4'ünü oluşturan Fransa'da en belirgin daralma kaydedildi. Ülkede üretim, bir yıldan uzun bir sürenin en yüksek gerileme hızıyla düşüş gösterdi.

Avrupa'nın diğer bölgelerinde ise ekonomik aktivite karmaşık bir görünüm sergiledi. Almanya'da hafif bir gerileme yaşanırken, Birleşik Krallık'ta durum değişmedi. Hollanda ve Romanya gibi pazarlar üretim daralması yaşarken, İtalya ve İspanya'da büyüme kaydedildi. İtalya'daki genişleme ise son 9 ayın en yüksek oranında ölçüldü.

ABD'de ekonomik aktivite, 25 ay süresince kesintisiz büyüme eğilimi sergilemeye devam etti, ancak Şubat ayındaki artış, son 25 ayın en düşük seviyesinde kaydedildi. Ayrıca, yeni yayınlanan Pakistan İmalat PMI verileri de, aylık bazda güçlü bir üretim artışını işaret etti.

Geleceğe Dair Umutlar

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türk imalat sanayi ihracatçılarının talep ikliminin Şubat ayında da genel anlamda olumlu seyrettiğini belirtti. Harker, “Talep koşullarındaki bu genel güçlenme, bazı önemli ihracat pazarlarındaki ayrışmaları gizlemeye devam etti. Orta Doğu önemli bir büyüme kaynağı olurken, Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa pazarında talep zayıf seyretti. Firmalar önümüzdeki aylarda daha dengeli bir büyüme tablosu görmeyi umut ediyor.” ifadelerini kullandı.