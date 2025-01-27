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İsrail'in Gazze Saldırıları, 40 Yıllık Fabrikayı Yerle Bir Etti

İsrail'in Gazze'deki saldırıları, 40 yıllık şekerleme fabrikasını yok ederek, binlerce aileyi işsiz bıraktı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 12:28
İsrail'in Gazze Saldırıları, 40 Yıllık Fabrikayı Yerle Bir Etti

İsrail Saldırıları, 40 Yıllık Fabrikayı Yıkıma Sürükledi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 15 ay boyunca süren ağır saldırılar, bölgedeki ekonomiyi derinden sarstı. Bu saldırılar, 40 yıl boyunca birçok aileye iş imkanı sunan Shomar şekerleme ve bisküvi fabrikasını yerle bir ederek, geri dönülmez kayıplara yol açtı.

Ahmed Şumer'in Açıklamaları

Fabrikanın sahibi, Filistinli iş adamı Ahmed Şumer, AA muhabirine verdiği demeçte, "Bu sektöre 40 yıl önce Gazze'de başladık, fabrikamız küçüktü ve zamanla büyüdü." diyerek, işlerinin köklü geçmişine dikkat çekti. 3 dönüm araziye yayılmış olan Shomar fabrikası, cips, bisküvi, kraker ve çeşitli şekerleme ürünleri üreten 9 üretim zincirine sahipti. Ancak, yaşanan çatışmalar sonucunda, fabrikasının üretim bantlarının enkaz altında kaldığını belirtti.

İşçilerin durumu hakkında bilgi veremeyen Şumer, fabrikada çalışan yaklaşık 200 ailenin geçim kaynağının tehlikede olduğunu vurgulayarak, 15 milyon dolar zarara uğradığını tahmin etti.

Filistinli Ekonomistlerden Uyarılar

Filistinli ekonomist Mahir Tıbaa, İsrail'in saldırılarının yerel ekonomik yapıyı ciddi şekilde tahrip ettiğini ve fabrika ile iş yerlerinin %80'inin kısmen veya tamamen yıkıldığını ifade etti. Filistin Ekonomi Bakanlığı verilerine göre, 2022 sonuna kadar Gazze Şeridi'nde 50 bin endüstriyel ve ticari tesis bulunuyordu.

Görünüşe göre, bu saldırılar sadece fabrikaları değil, aynı zamanda Filistin halkının geleceğini de tehlikeye attı. Şumer, Müslüman ve Arap halklarına Gazze'nin sanayi sektörüne dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

Saldırıların Ciddi Sonuçları

İsrail'in Gaza'daki saldırılarında 47 bin 306 Filistinli yaşamını yitirirken, 111 bin 483 kişi de yaralandı. Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu ve sivil altyapının hastane ve eğitim kurumları gibi hedeflerin tahrip edildiği bildiriliyor.

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