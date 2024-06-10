İşsizlik azaldı! Rakamlar son 2 yılın en düşüğünü gösteriyor!

İşsizlik Nisanda Geriledi! İşte Sektörel ve Yaş Gruplarına Göre Ayrıntılar

TÜİK tarafından açıklanan Nisan 2024 işgücü istatistiklerine göre, Türkiye'de işsizlik oranı son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişiye düştü. Bu sayede işsizlik oranı da 0,1 puan azalarak yüzde 8,5'e indi.



İşsizlik Oranı Erkeklerde %7,2, Kadınlarda %11,1:

Genel işsizlik oranının düşmesine paralel olarak, erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,2, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak gerçekleşti. Bu oranlar, son yıllardaki en düşük seviyeleri arasında yer alıyor.

Genç Nüfusta da İyileşme:

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 14,5'e geriledi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 19,1 olarak tahmin edildi.

İşgücüne Katılım Oranı Yüzde 54,2:

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre bin kişi azalarak 32 milyon 618 bin kişiye düşerken, istihdam oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 54,2 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 0,6 saat artarak 44,3 saat olarak gerçekleşti.

TÜİK tarafından açıklanan Nisan 2024 işgücü istatistikleri, son 2 yılın en düşük işsizlik oranlarını gösteriyor. Bu durum, hem ekonomi hem de toplum için oldukça umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.