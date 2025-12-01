İstanbul'da 2nd World Bridges Zirvesi Başladı: Sağlık Turizmi ve Dijital Sağlık Ön Planda

SATKOF ve USTKON'un düzenlediği 2nd World Bridges Zirvesi, Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul'da başladı; sağlık turizmi, dijital sağlık ve sağlık diplomasisi öne çıktı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 22:25
İstanbul'da '2nd World Bridges' Zirvesi Kapılarını Açtı

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF) ve Uluslararası Sanayi Ticaret Konfederasyonu (USTKON) tarafından düzenlenen '2nd World Bridges | Industry, Trade, Health-Uluslararası Bilimsel Panel ve Diplomasi Zirvesi', İstanbul'da başladı. Zirve, sağlık turizmi, dijital sağlık, uluslararası ticaret ve çok taraflı diplomasi alanlarında uzmanları, akademisyenleri ve diplomatik temsilcileri bir araya getiriyor.

Ev Sahipliği ve Açılış Konuşmaları

Zirve, Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde, Yeni Yüzyıl Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Açılış konuşmalarını Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen ve SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay yaptı. Açılışta, Türkiye'nin sağlık diplomasisi vizyonu ve küresel iş birliği potansiyeli ön plana çıkarıldı.

Türkiye'nin Sağlık Diplomasisi Vurgusu

Prof. Dr. Aysun Bay konuşmasında, 'Türkiye’nin sağlık turizmi, dijital sağlık ve sanayi-ticaret entegrasyonu alanlarında küresel bir merkez olma yolundaki adımları her geçen gün güçleniyor. Bu zirve, ülkeler arası köprülerin kurulmasına, ortak projelerin geliştirilmesine ve çok taraflı diplomasi vizyonunun daha görünür olmasına katkı sağlayacaktır' ifadelerini kullandı.

Gündem: Çok Yönlü Diplomasi ve Dijital Sağlık

Zirvede düzenlenen oturum başlıkları arasında Küresel sağlık turizmi politikaları, Uluslararası endüstri ve ticaret iş birlikleri, Yapay zekâ ve dijital sağlık uygulamalarının diplomasiye etkileri, Bölgesel kalkınma modelleri ve 2025-2030 çok taraflı diplomasi vizyonu yer alıyor. Kamu temsilcileri, özel sektör yöneticileri, uluslararası kuruluşlar ve büyükelçilerin katıldığı panel ve oturumlar yoğun ilgi gördü.

Beklentiler ve Çıktılar

Zirvenin, ülkeler arasında yeni ortaklıkların oluşmasına, akademi-sektör uyumunun güçlenmesine ve Türkiye'nin sağlık diplomasisi alanındaki küresel rolünün pekişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

