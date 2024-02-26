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İstanbul'da 600.000 TL’ye daire satışa çıkartıldı! Küçükçekmece'de daire sahibi olmak isteyen kaçırmasın

İstanbul'da sadece 600.000 TL’ye daire sahibi olmak isteyen vatandaşlar yaşadı! Bu sefer kaçmaz fırsat Küçükçekmece İcra Dairesi tarafından verildi. Küçükçekmece İcra Dairesi Avcılar’da sadece 600.000 TL’ye daireyi 15 Nisan tarihinde satışa çıkartacak. İşte ilan.gov tr üzerinden kaçmayacak fırsatın detayları…

Yayın Tarihi: 26.02.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 14:43
İstanbul'da 600.000 TL’ye daire satışa çıkartıldı! Küçükçekmece'de daire sahibi olmak isteyen kaçırmasın

Küçükçekmece İcra Dairesi tarafından ilan.gov.tr üzerinden kaçmaz fırsat paylaşıldı. Kaçmaz fırsatta 600.000 TL değerinde taşınmaz satışa çıkartıldı. Muhammen bedeli 600.000 TL olarak belirlenen bu daire İstanbul’un Avcılar ilçesinde bulunuyor. Eğer Avcılar’da yatırımlık daire sahibi olmak istiyorsanız, kesinlikle ilan.com.tr üzerinden duyurulmuş olan bu gayrimenkul satışına göz atmalısınız. İşte Küçükçekmece İcra Dairesi tarafından sadece 600.000 TL’ye 15 Nisan tarihinde satışa çıkartacak dairenin detayları…

56 METREKARELİK DAİRE AVCILARDA SATIŞA ÇIKARTILDI

Bu sefer ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara yatırımını fırsat bankalardan ya da TOKİ gibi Emlak Konut satış merkezlerinden gelmedi. ilan.com tr üzerinden Küçükçekmece İcra Dairesi tarafından paylaşılan ilanda 56 metrekarelik Avcılar’daki daire icradan satışa çıkartıldı. İcradan 600.000 TL muhammen bedeli ile satışa çıkartılan bu daire 15 Nisan 2024 saat 14:10’da birinci satış günü ile açık artırma usulü satışa çıkartılacak. Sizlerde eğer açık arttırmaya katılım sağlamak istiyorsanız 600.000 TL değerindeki bu daire için %1 KDV oranının söz konusu olduğunu da unutmayın.

İstanbul'da 600.000 TL’ye daire satışa çıkartıldı! Küçükçekmece'de daire sahibi olmak isteyen kaçırmasın

15 NİSAN TARİHİNDE İLK AÇIK ARTTIRMA BAŞLAYACAK

Satışa söz konusu olan 56 metrekarelik daire için birinci açık artırma başlangıç tarihi 15 Nisan 2024 saat 14:10 olarak belirlendi. Açık arttırmanın bitiş tarihi ise 22 Nisan 2024 14:10 olarak duyuruldu. Söz konusu olan taşınmaz için ikinci açık artırmada yapılacak. İkinci açık artırma başlangıç tarihi 20 Mayıs 2024 saat 14:10 bitişi ise 27 Mayıs 2024 saat 14:10 olarak duyuruldu.

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