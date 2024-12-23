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İstanbul'da Döviz Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 35,2040 lira, avro ise 36,8800 lira ile haftaya başladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 09:02
İstanbul'da Döviz Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı?

İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 35,2040 liradan, avro ise 36,8800 liradan yeni haftaya merhaba dedi.

Serbest piyasada 35,2020 liradan alınan doların satış fiyatı 35,2040 lira olarak belirlenirken, 36,8780 liradan alınan avronun satış fiyatı 36,8800 lira olarak kaydedildi.

Önceki Cuma günü doların satış fiyatı 35,1900 lira, avronun satış fiyatı ise 36,6510 lira olmuştu.

Yatırımcılar, bu yeni döviz fiyatları ile piyasada nasıl bir yön izleyeceklerini merakla bekliyor.

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