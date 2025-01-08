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İstanbul'da Halıcılık Fuarı: Dünya Halıcılık Sektörü Buluştu

Carpet and Flooring Expo, Türkiye'nin halı sektöründeki başarısını sergiliyor; 600 firma katılıyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 14:29
İstanbul'da Halıcılık Fuarı: Dünya Halıcılık Sektörü Buluştu

Dünya Halıcılık Sektörü İstanbul'da Bir Araya Geldi

Carpet and Flooring Expo (CFE), 7-10 Ocak tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından organize edilen bu önemli etkinlik, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'dan Açıklamalar

Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye'nin halı sektöründeki uluslararası başarılarına dikkat çekerek şunları ifade etti: "Dünyanın ikinci büyük ihracat rakamını elde eden ülkemiz, halı sektöründe her geçen gün daha da ileriye yüksek rakamlara ulaşıyor. Yatırım, istihdam ve ihracatı artırarak büyük katma değer sağlıyor." Gürcan, başta Amerika olmak üzere Suudi Arabistan, Irak ve İngiltere'ye olan halı ihracatının artarak devam edeceğine vurgu yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Vurguları

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise İstanbul ve Gaziantep'in halı üretimindeki önemini vurgulayarak, "Bu gördüğünüz arkadaşlarımızın hepsinde büyük bir emek var. Günün sonunda çıkarılan eser, bütün dünyayı ısıtıyor. Anadolu irfanı tüm dünyaya yayılıyor." dedi.

2025 Hedefi: 279 Milyar Dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de halı sektörünün önemine değinerek, "2024'te halı sektöründeki başarıyı %80-85 oranında büyük bir Antep modeliyle kazandık. 2025 için hedefimiz olan 279 milyar dolara ulaşmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fuarın Detayları

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, fuarın uluslararası çapta gelişmesi yönünde destek vereceklerini belirtirken, etkinlikte el yapımı halılardan makine yapımı halılara, seccade çeşitlerinden tekstil zemin kaplamalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sergilendi. 11 salonda düzenlenen fuara, 18 ülkeden 145'i yabancı olmak üzere toplam 600 firma ve firma temsilciliği katıldı. Fuarda ayrıca, sektörün geleceğine yön verecek çeşitli etkinlikler de yer alıyor.

Halı ve zemin kaplamaları sektörünü bir araya getiren Carpet and Flooring Expo (CFE), İstanbul...

Halı ve zemin kaplamaları sektörünü bir araya getiren Carpet and Flooring Expo (CFE), İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Halı ve zemin kaplamaları sektörünü bir araya getiren Carpet and Flooring Expo (CFE), İstanbul...

Halı ve zemin kaplamaları sektörünü bir araya getiren Carpet and Flooring Expo (CFE), İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

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