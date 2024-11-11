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İstanbul'da Küresel İnternet Alan Adları Zirvesi: 5 Milyar Sosyal Medya Kullanıcısı vurgulandı

İstanbul'da düzenlenen ICANN Genel Toplantısı'nda, sosyal medya kullanıcı sayısının 5 milyara ulaştığı ve alan adları ile siber güvenliğin önemi konuşuldu.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 11:51
İstanbul'da Küresel İnternet Alan Adları Zirvesi: 5 Milyar Sosyal Medya Kullanıcısı vurgulandı

İstanbul'da Küresel İnternet Alan Adları Zirvesi Toplandı

Küresel internet alan adı pazarının yöneticileri, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile birlikte İstanbul'da bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Sayan, dünya genelinde 5 milyardan fazla sosyal medya kullanıcısı bulunduğunu belirterek, geçen yıl bu platformlara 266 milyondan fazla yeni kullanıcının katıldığını söyledi.

Dijitalleşmenin Getirdiği Fırsatlar

Sayan, dijitalleşmenin ve internetin ticaretten sağlığa kadar sunduğu geniş fırsatları dile getirerek, Türkiye'deki fiber internet abone sayısının 7 milyonu geçtiğini ifade etti. Yıllık artış oranının %20'den fazla olduğunu vurgulayan Sayan, internet altyapısının, DNS ve IP adreslerinin günümüzde büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Alan Adı Yönetimi ve Güvenlik Önlemleri

Sayan, BTK bünyesindeki TRABİS (.TR Ağ Bilgi Sistemi) aracılığıyla alan adlarını yönettiklerini ve yasal düzenlemelerle alan adlarını güvence altına aldıklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin .tr uzantılı alan adlarının tahsisinde hak ettiği noktaya geleceğini ve bu alandaki düzenlemelerin devam edeceğini ifade etti. Sayan, siber güvenlik konusundaki düzenlemelere de değinerek, vatandaşların siber ortamda güvenliğini sağlamaya yönelik çabaların sürdüğünü vurguladı.

.tr Alan Adı Sayısında Sıçrama

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, toplantıda yaptığı açıklamalarda ODTÜ'den BTK'ye devredilen alan adı tahsis süreçlerinin ardından .tr uzantılı alan adı sayısının 550 binden 1,3 milyona yaklaştığını duyurdu. TRABİS kapsamında alan adı işlemlerinin kolaylaştırılması için 19 kayıt kuruluşuna yetki verildiğini belirten Karagözoğlu, bu sayede önümüzdeki dönemde tahsislerindeki artışın devam edeceğini öngördüğünü söyledi.

Uyuşmazlık Çözümleri ve Dijital Güvenlik

Karagözoğlu, alan adı uyuşmazlıklarının çözümünde alternatif mekanizmalar kullanıldığını ve 400'den fazla uyuşmazlığın çözüldüğünü aktardı. BTK'nın hedefleri arasında, tahsis süreçlerinin güvenli ve kolay hale getirilmesi ile ücretlerin makul seviyelerde tutulması yer alıyor. Ayrıca, dijital güvenliğe verdikleri öneme de değinerek, bu alanda hayata geçirdikleri projelerle ilgili bilgi paylaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu'nun (ICANN) 81. Yıllık Genel Toplantısı, Bilgi...

İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu'nun (ICANN) 81. Yıllık Genel Toplantısı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, programa katılarak konuşma yaptı.

İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu'nun (ICANN) 81. Yıllık Genel Toplantısı, Bilgi...

İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu'nun (ICANN) 81. Yıllık Genel Toplantısı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, programa katılarak konuşma yaptı.

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