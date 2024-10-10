İstanbul'da Serbest Piyasa Döviz Kurları

İstanbul Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Bugün, İstanbul serbest piyasasında döviz kurları yeni bir güne start verdi. Doların açılış fiyatı 34,2500 TL, avronun ise 37,6020 TL olarak kaydedildi.

Döviz Kurları Detayları

Serbest piyasada doların alış fiyatı 34,2480 TL olarak belirlenirken, satış fiyatı 34,2500 TL olarak işlem görüyor. Avro ise 37,6000 TL alış fiyatı ile satılmakta ve 37,6020 TL satış fiyatına sahip.

Dünki Fiyatlarla Karşılaştırma

Bir gün önce doların satış fiyatı 34,2400 TL, avronun ise 37,5350 TL seviyesindeydi. Gözlemlenen bu artış, döviz piyasasındaki dalgalanmaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.