DOLAR
33,89 0,16%
EURO
37,57 -0,02%
ALTIN
2.813,91 0,08%
BITCOIN
2.025.790,79 0,27%

Enerji Bakanı Bayraktar Balıkesir'de Bor Madeni ve Yerli Gaz Üretimi Hakkında Bilgiler Verdi

Bakan Bayraktar, Balıkesir'de bor madeni ve doğal gaz üretimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 14:14
Enerji Bakanı Bayraktar Balıkesir'de Bor Madeni ve Yerli Gaz Üretimi Hakkında Bilgiler Verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan Bor Madeni Açıklamaları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Balıkesir'de gerçekleştirilen 'Türkiye Buluşmaları' etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmada bor madeninin dönüşümü üzerine bilgiler verdi. Bayraktar, Bandırma'daki tesislerinde borun karbüre dönüştürülmesiyle yıllık 1350 ton üretim hedeflendiğini belirterek, bu ürünün değerinin 20 bin doların üzerine çıkabileceğini vurguladı.

Yerel Enerji Potansiyelimiz

Bayraktar, Balıkesir'in Türkiye'nin enerji üretimine katkısının büyük olduğunu ifade ederek, rüzgar kapasitesinin 1500 megavat seviyesinde olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Bandırma'daki doğal gaz çevrim santralinin de önemli bir güç kaynağı olduğunu aktardı.

Petrol ve Doğal Gaz Rezervleri

Bakan, Gabar bölgesinde günlük 47 bin varil petrol üretimi gerçekleştirdiklerini dile getirerek, Sakarya Gaz Sahası'nın önemine vurgu yaptı. 2020 yılında keşfedilen doğal gaz sayesinde 2.6 milyon haneye gaz ulaştırıldığını belirtti.

Yeni Doğal Gaz Platformu İle Üretim Artışı

Bayraktar, yeni doğal gaz platformunun önümüzdeki hafta faaliyete geçeceğini ve mevcut üretimin iki katına çıkacağını söyledi.

Katma Değerli Madencilik ve Çiftçilere Destek

Türkiye’nin bor madeni açısından eşsiz bir konumda olduğunu belirten Bayraktar, borun tarımda daha verimli hale getirilmesi için granül üretimine geçtiklerini ifade etti. Bugün Bigadiç ilçesinde bor granül fabrikasının açılışını gerçekleştireceğini duyurdu.

Doğal Gaz Altyapısı Genişliyor

Bakan, Türkiye'nin 81 ilinin doğal gaz ile tanıştığını ve doğal gaz altyapısının hızla büyüdüğünü belirtti. Gelecekte, hane halkları ve sanayi için kendi doğal gazlarının ulaşılabilir olacağını vurguladı. Birlik ve Bütünlük Mesajı

Bayraktar, konuşmasını tamamladıktan sonra Balıkesir Valisi'ni ziyaret etti ve ardından mahalle halkıyla bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Balıkesir il Başkanlığı'nı ziyaret...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Balıkesir il Başkanlığı'nı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Balıkesir il Başkanlığı'nı ziyaret...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Balıkesir il Başkanlığı'nı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Balıkesir il Başkanlığı'nı ziyaret...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Balıkesir il Başkanlığı'nı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Balıkesir il Başkanlığı'nı ziyaret...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Balıkesir il Başkanlığı'nı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Balıkesir il Başkanlığı'nı ziyaret...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Balıkesir il Başkanlığı'nı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enerji Bakanı Bayraktar Balıkesir'de Bor Madeni ve Yerli Gaz Üretimi Hakkında Bilgiler Verdi
2
Opel ay sonunda gemileri yaktı! O modelini 1 milyon TL'den ucuza satıyor
3
Şubat ayı fırsatları başladı! Yüzde 50 oranında indirim kampanyası CarrefourSA’da sizi bekliyor
4
Otomobil almak isteyenler elini çabuk tutsun! Sayılı günler sonra son şans elden gidecek
5
İkinci el fiyatına sıfır otomobil! Otomobil devi müjdeyi verdi: 799 bin TL'ye satışa çıkıyor
6
Altın fiyatları füze gibi uçacak! Altın almayan dizlerini döver: Son tarih verildi
7
Şartları sağlayan gençlere 1.5 milyon TL hibe! Devlet cebinden ödeyecek

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti