Enerji Bakanı Bayraktar Balıkesir'de Bor Madeni ve Yerli Gaz Üretimi Hakkında Bilgiler Verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan Bor Madeni Açıklamaları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Balıkesir'de gerçekleştirilen 'Türkiye Buluşmaları' etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmada bor madeninin dönüşümü üzerine bilgiler verdi. Bayraktar, Bandırma'daki tesislerinde borun karbüre dönüştürülmesiyle yıllık 1350 ton üretim hedeflendiğini belirterek, bu ürünün değerinin 20 bin doların üzerine çıkabileceğini vurguladı.

Yerel Enerji Potansiyelimiz

Bayraktar, Balıkesir'in Türkiye'nin enerji üretimine katkısının büyük olduğunu ifade ederek, rüzgar kapasitesinin 1500 megavat seviyesinde olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Bandırma'daki doğal gaz çevrim santralinin de önemli bir güç kaynağı olduğunu aktardı.

Petrol ve Doğal Gaz Rezervleri

Bakan, Gabar bölgesinde günlük 47 bin varil petrol üretimi gerçekleştirdiklerini dile getirerek, Sakarya Gaz Sahası'nın önemine vurgu yaptı. 2020 yılında keşfedilen doğal gaz sayesinde 2.6 milyon haneye gaz ulaştırıldığını belirtti.

Bayraktar, yeni doğal gaz platformunun önümüzdeki hafta faaliyete geçeceğini ve mevcut üretimin iki katına çıkacağını söyledi.

Katma Değerli Madencilik ve Çiftçilere Destek

Türkiye’nin bor madeni açısından eşsiz bir konumda olduğunu belirten Bayraktar, borun tarımda daha verimli hale getirilmesi için granül üretimine geçtiklerini ifade etti. Bugün Bigadiç ilçesinde bor granül fabrikasının açılışını gerçekleştireceğini duyurdu.

Doğal Gaz Altyapısı Genişliyor

Bakan, Türkiye'nin 81 ilinin doğal gaz ile tanıştığını ve doğal gaz altyapısının hızla büyüdüğünü belirtti. Gelecekte, hane halkları ve sanayi için kendi doğal gazlarının ulaşılabilir olacağını vurguladı. Birlik ve Bütünlük Mesajı

Bayraktar, konuşmasını tamamladıktan sonra Balıkesir Valisi'ni ziyaret etti ve ardından mahalle halkıyla bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Balıkesir il Başkanlığı'nı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Balıkesir il Başkanlığı'nı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Balıkesir il Başkanlığı'nı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Balıkesir il Başkanlığı'nı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Balıkesir il Başkanlığı'nı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.