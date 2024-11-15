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Ekim Ayı Bütçe Gelirleri ve Giderleri Açıklandı

Ekim ayında Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri 769 milyar, giderleri ise 955 milyar lira olarak hesaplandı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:15
Ekim Ayı Bütçe Gelirleri ve Giderleri Açıklandı

Ekim Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi, Ekim ayı itibarıyla önemli verilerle gündemde. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı bütçe uygulama sonuçlarına göre, Ekim ayında bütçe gelirleri 769 milyar 207 milyon lira, giderleri ise 955 milyar 478 milyon lira olarak hesaplandı.

Yıllık Artış Oranı

Ekim ayı bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,4 artış gösterirken, bütçe giderleri yüzde 67,9 oranında bir artışla 955 milyar 478 milyon liraya ulaştı.

Ocak-Ekim Dönemi Verileri

Ocak-Ekim döneminde ise, bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75,1 artışla 6 trilyon 853 milyar 826 milyon lira olarak belirlendi. Aynı dönemde bütçe giderleri de yüzde 79,4 oranında bir artışla 8 trilyon 114 milyar 115 milyon lira seviyesine yükseldi.

Bütçe Açığı

Merkezi yönetim bütçesi, Ekim ayında 186 milyar 271 milyon lira açık verirken, Ocak-Ekim döneminde bu açık toplamda 1 trilyon 260 milyar 289 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

(Sürecek)

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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