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Tüketicilerin Ayakkabı Tercihinde Değişim: Spor Ayakkabılar Öne Çıkıyor

Tüketicilerin ayakkabı tercihinde spor ayakkabılar, deri ayakkabıların önüne geçerek %70'lik oranla dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:10
Tüketicilerin Ayakkabı Tercihinde Değişim: Spor Ayakkabılar Öne Çıkıyor

Tüketicilerin Ayakkabı Tercihinde Dönüşüm

Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Salıcı, tüketicilerin ayakkabı seçimlerinin değiştiğini vurgulayarak, günümüzde yüzde 70 spor, yüzde 30 deri ayakkabı tercih edildiğini açıkladı. Salıcı, bu değişimle birlikte spor ayakkabıların, daha rahat ve konforlu kullanım sunarak popülaritesini artırdığını belirtti.

Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı'nda Önemli Mesajlar

İstanbul Fuar Merkezi'nde 71. kez düzenlenen Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı (AYSAF)'na katılan Salıcı, fuarın yılda iki kez düzenlendiğini ve son fuarın 2024 yılında gerçekleştirileceğini ifade etti. Fuarın ilk gününde yüksek bir ziyaretçi trafiği olduğunu belirten Salıcı, bu sayının ticarete dönüşmesini umduğunu dile getirdi.

Sektör Sorunları ve Çözüm Önerileri

Salıcı, sektörde karşılaşılan sorunlara da dikkat çekerek, 2024'ün ithalat açısından zorlu bir yıl olacağını ve bu durumun üreticileri olumsuz etkileyebileceğini öne sürdü. Bu bağlamda, sektörün yetişmiş eleman kaybı yaşaması riskine karşı önlemler alınmasının önemine vurgu yaptı.

Yeni Pazar Fırsatları ve İhracat Hedefleri

Rekabetçi ürün geliştirme konusunda önerilerde bulunan Salıcı, yüksek teknolojili ve butik üretim ile farklı pazarlara açılmanın önemini vurguladı. Sektörün en büyük ihracat pazarının Almanya olduğunu ve Türkiye'nin bu alanda önemli bir 'tasarım üssü' haline geldiğini belirtti.

Markalaşma ve Tüketici Alışkanlıklarındaki Değişim

Salıcı, ayrıca sektörün markalaşma çabalarını destekleyerek, geçmişte %70-75 oranında deri ayakkabı tercih edilirken, bu oranın günümüzde %70 spor ayakkabı olarak değiştiğini ifade etti. Tüketicilerin daha rahat ve konforlu ayakkabılar tercih ettiğinin altını çizdi.

Sait Salıcı’nın açıklamaları, Türkiye’nin ayakkabı sektöründeki değişim ve dönüşümü net bir şekilde yansıtırken, tüketici taleplerine uyum sağlama çabasının önemini ortaya koymaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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