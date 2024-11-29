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İstanbul'da Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,6970 lira, avro ise 36,7040 lira olarak güne başladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 09:02
İstanbul'da Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasa, 23 Ekim 2023 tarihinde döviz kurlarında önemli bir açılış yaptı. Döviz fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

  • Dolar: 34,6970 lira
  • Avro: 36,7040 lira

Döviz işlemlerinde, Dolar 34,6950 liradan alınıp 34,6970 liradan satılırken, Avro ise 36,7020 liradan alınmakta ve 36,7040 lira satış fiyatına sahip olmaktadır.

Bir önceki günde, Dolar 34,6090 lira, Avro ise 36,5660 liradan işlem görmüştü. Bu veriler, yatırımcılar için piyasa trendlerini anlamada önemli bir gösterge oluşturmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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