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İstanbul'da Yılbaşı Öncesi Alkollü Ürün Denetimleri Artırıldı

Yılbaşı öncesi İstanbul'da alkollü ürün satan işletmelere yönelik denetimler artırıldı, tüketici sağlığı ön planda tutuluyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 19:05
İstanbul'da Yılbaşı Öncesi Alkollü Ürün Denetimleri Artırıldı

İstanbul'da Yılbaşı Öncesi Denetimler Yoğunlaştı

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşı kutlamalarına hazırlık sürecinde alkollü ürünlerin satıldığı işletmeleri denetledi. Bu denetimler, tüketici sağlığını korumak ve uygun gıdaya erişimi sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Denetimlerin Kapsamı ve Hedefleri

Kadıköy'de gerçekleşen denetimlerde, işletmelerin ruhsatları, satılan ürünlerin bandrolleri ve hijyen kurallarına uyumu kontrol edildi. Eş zamanlı olarak kentin 39 ilçesinde yapılan denetimler, yıl boyunca devam eden gıda güvenliği çalışmalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, bu yıl içinde 132 bin 800 gıda işletmesine 225 binden fazla denetim gerçekleştirdiklerini belirtti ve uygunsuzluk tespit edilen durumların idari ve adli yaptırımlarla karşılandığını ifade etti. Ayrıca, yılbaşı döneminde yoğun denetim yapıldığını vurguladı.

Hedef Tüketici Sağlığı

Parıldar, "Yılbaşı ile ilgili hem gıda sunumu yapan, gıda üreten hem de alkollü içki sunumu yapan yerlerde yoğun denetim çalışması yapıyoruz. Sadece dün itibarıyla bu tür işletmelere binin üzerinde denetim gerçekleştirdik" diyerek yaşanan yoğunluğu aktardı.

Denetimlerin, sağlıklı ve kontrollü gıda erişimi sağlamak amacıyla yapıldığını belirten Parıldar, işletmelerin hijyen şartlarına, etiket bilgilerine ve ürün izlenebilirliğine ilişkin detaylı denetimler gerçekleştirildiğini açıkladı.

İşini Doğru Yapanları Korumak

Denetimler sonucunda elde edilen bulgulara dair bilgi veren Parıldar, "2024 yılında 225 bin denetim içerisinde 8 bin 769 uygunsuz denetim var. Yüzde 3'lük bir uygunsuzluk oranı ile karşılaştık" dedi. Parıldar, işini doğru yapan %97'lik kesimi korumakla yükümlü olduklarının altını çizdi.

Vatandaşların denetimlerin yapıldığını görünce mutlu olduğunu aktaran Parıldar, "7 gün, 24 saat tüketicinin emrindeyiz. 2025'te de denetimlerimize aynı yoğunlukla devam edeceğiz" şeklinde sözlerini tamamladı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy'de işletmelerin ruhsatları...

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy'de işletmelerin ruhsatları, satışı yapılan ürünlerin bandrolleri ve iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. Sıklığı artırılan denetimler, kentin 39 ilçesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy'de işletmelerin ruhsatları...

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy'de işletmelerin ruhsatları, satışı yapılan ürünlerin bandrolleri ve iş yerlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. Sıklığı artırılan denetimler, kentin 39 ilçesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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