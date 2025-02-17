İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın Zirvesinde

İstanbul Havalimanı, 3-9 Şubat tarihleri arasında Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak öne çıktı. Günlük ortalama 1336 uçuş ile bu başarıyı elde etti. Bu dönem içinde yayınlanan Avrupa Havacılık Raporu verilerine göre, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan rapor büyük ilgi gördü.

En Yoğun Havalimanları

İstanbul Havalimanı'nın ardından, Londra Heathrow günlük 1276 uçuşla ikinci sırada yer alırken, Amsterdam Schiphol 1234 uçuşla üçüncü oldu. Avrupa'nın diğer yoğun havalimanları arasında Paris-Charles De Gaulle ve Madrid havalimanları da sırasıyla 1143 ve 1107 uçuşla yer aldı.

Bu veriler, İstanbul Havalimanı'nın stratejik konumu ve büyüyen hava trafiği ile birlikte, Avrupa'nın hava ulaşımındaki rolünü daha da pekiştirdiğini göstermektedir.