İstanbul Havalimanı'nda Üç Pistte Eş Zamanlı Uçuş Dönemi Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda 17 Nisan 2025 tarihinde üç pistte aynı anda iniş-kalkış uygulamasının hayata geçirileceğini duyurdu. Uraloğlu, bu girişimin havacılık alanında önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Avrupa'da Bir İlk

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'ndaki “eş zamanlı bağımsız üçlü pist operasyonu” hakkında yaptığı yazılı açıklamada, bu sistemin Avrupa’da bir ilk olacağını belirtti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın sahip olduğu teknolojik sistemler ve artan yolcu kapasitesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Gecikmeler ve Yakıt Tasarrufu

Bakan, bu yeni uygulamanın operasyonel gecikmeleri minimuma indireceğini ve ayrıca yakıt tasarrufu ile uçuş verimliliğinin artacağını kaydetti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yürütülen çalışmalar, yeni pistlerin hizmete girmesiyle hava trafik operasyonlarının verimliliğini önemli ölçüde artıracak.

Uraloğlu, yeni pistlerin devreye girmesiyle birlikte taksi sürelerinde ve diğer hava trafik operasyonlarında da önemli iyileşmeler sağlanacağını sözlerine ekledi.