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İstanbul Havalimanı'nda Yakalanan Goril Yavrusunun Sağlığı İyi

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun sağlık durumunu paylaştı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 19:55
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 20:00
İstanbul Havalimanı'nda Yakalanan Goril Yavrusunun Sağlığı İyi

Goril Yavrusunun Sağlık Durumu İyi

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan nesli tükenmekte olan goril yavrusunun fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaştı. Paylaşımda, goril yavrusunun "Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim" ifadesi dikkat çekti.

Yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, evrakları eksik olduğu için goril yavrusuna el koydu. Goril yavrusu, Türkiye'den transit geçiş yapmaya çalışırken yakalandı.

Bakanlık, Milli Parklar personelinin goril yavrusu için rehabilitasyon ve bakım çalışmalarına başladığını duyurdu. Sağlık durumunun iyiye gittiği ve goril yavrusunun gözlem altında tutulmaya devam edileceği ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun fotoğrafını...

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusunun fotoğrafını "Arkadaşlar merak etmeyin, ben iyiyim" ifadesiyle paylaştı.

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