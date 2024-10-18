İstanbul Hazır Giyim Konferansı'nın Başarıyla Tamamlanması

17. İstanbul Hazır Giyim Konferansı Gerçekleştirildi

İstanbul, bu yıl 17. kez düzenlenen Hazır Giyim Konferansı'na ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, yerli hazır giyim üreticileri global işbirlikleri kurma fırsatı buldu.

Etkinliğe Yoğun İlgi

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen konferans, Türkiye ve dünya genelinden sektörel temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. İlk günde yapılan oturumlarda sektörün durumu tartışıldı. İkinci gün ise B2B Speed Network Görüşmeleri kapsamında yaklaşık 1500 ikili iş görüşmesi yapıldı.

Global Alım Grupları ve E-Ticaret Siteleriyle İşbirliği

Görüşmelere 50'nin üzerinde global alım grubu ve e-ticaret sitesi katıldı. TGSD Başkanı Ramazan Kaya, bu yılki konferansta 'Yeniden Tanımla, Hizalan, Şekillendir' temasıyla sektörlerine birlik mesajı verdiklerini belirtti. Kaya, yaşanan jeopolitik ve ekonomik zorluklara rağmen işbirliklerinin güçlendirerek aşılabileceğine inandıklarını ifade etti.

Geleceğe Dönük Hedefler

Kaya, konferans sırasında başlayan iş görüşmelerinin kalıcı ve sağlam işbirliklerine dönüşmesini temenni ettiklerini vurguladı. Sektörün çeşitli zorlukları aşabileceğini ve ihracattaki düşüşü tersine çevirebileceğini dile getirdi.

Türkiye'de ve yurt dışında faaliyet gösteren global alım grupları ve e-ticaret siteleri ile yerli üreticileri bir araya getiren 17. İstanbul Hazır Giyim Konferansı sona erdi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.