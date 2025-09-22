İstanbul İhracatçı Birlikleri 8 Ayda 8,2 Milyar Dolar İhracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), 2024 ocak-ağustos döneminde ihracatını %7,2 artırarak 8,2 milyar dolar198 ülkeye dış satım gerçekleştirdi ve toplam ihracatın %5,3'ünü tek başına oluşturdu.

Başlıca pazarlar ve sektörler

Yılın 8 ayında en fazla ihracat 525 milyon dolarla ABD'ye yapıldı. ABD'ye en çok şeker ve şeker mamulleri ile gemi, yat ve hizmetleri satıldı. ABD'yi takip eden ülkeler Irak, Birleşik Krallık, Almanya ve Norveç oldu.

Irak'a en fazla mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hayvansal mamuller, Birleşik Krallık'a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile şeker ve şeker mamulleri, Almanya'ya çikolata ve kakao içeren ürünler ile fındık ve mamulleri, Norveç'e ise gemi, yat ve hizmetleri ihraç edildi.

Bölgeler ve birliklere göre dağılım

İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge 2 milyar dolarla AB ülkeleri oldu; bu bölgede yüzde 2,1 artış kaydedildi.

İİB bünyesindeki birlikler arasında en yüksek ihracatı 2 milyar 529 milyon dolarla İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) gerçekleştirdi. Bunu 2 milyar 464 milyon dolarla İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve 1 milyar 253 milyon dolarla Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği izledi.

Diğer birliklerin ihracat tutarları şöyle: İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) 860 milyon dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) 462 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 415 milyon dolar ve İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB) 220 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yetkili açıklamaları

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, ocak-ağustos dönemindeki %7,2'lik artışa dikkat çekerek, "İİB, diğer genel sekreterlikler arasında ihracatını en yüksek oranlı artıran üçüncü genel sekreterlik oldu. İlk üç çeyreği ihracat artışıyla kapatmayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağustosta alt birliklerin ihracatı artırmaya yönelik çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten Özkan, gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili bilgi vererek, "Düzenlediğimiz etkinliklerle mevcut pazarlarda varlığımızı güçlendirerek yeni pazarlarla beraber yıl sonuna doğru emin adımlarla yürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.