İstanbul Jewelry Show 57. Kez Kapılarını Açtı

İstanbul Jewelry Show Başladı

Mücevher ve kuyumculuk dünyasının küresel buluşmalarından biri olan İstanbul Jewelry Show (IJS), İstanbul Fuar Merkezi'nde 57. kez kapılarını açtı. Fuara, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Mücevher İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ayhan Güner ve IJS Kurucu Ortağı Şermin Cengiz gibi sektör temsilcileri katıldı.

Fuarın Önemi ve Katılımcılar

Açılış konuşmasında, Cengiz IJS'nin hem Türkiye mücevher sektörü hem de ülke ekonomisi için önemli bir misyon üstlendiğini belirtti. Türkiye'nin yıllık mücevher ihracatının yaklaşık %80'inin bu fuarın nisan ve ekim organizasyonlarında gerçekleştiğini ifade etti. Cengiz, Türk üreticilerin tasarım gücünü ve teknolojik altyapısını dünyaya sergileme fırsatı bulduğunun altını çizdi.

İhracat Verileri ve Sektör Yorumları

Mücevher İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ayhan Güner, Türkiye'nin teknik ve turistik ihracat kalemleri dahil edildiğinde toplam ihracatının yaklaşık 12-13 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Bu durumun fuar için son derece önemli olduğunu vurguladı.

İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut ise mücevher sektörünün bu topraklarda kök saldığını ve İstanbul'un mücevherin başkenti olduğunu ifade etti. Karabulut, mücevher ihracatının diğer kalemlere kıyasla kilogram başına yaklaşık 3 bin 500 kat daha yüksek bir değer taşıdığını ve Türkiye’nin bu alanda büyük fırsatlarla karşılaştığını belirtti.

Dünya Genelinden Katılım

Fuara, 150’ye yakın ülkeden gelen alıcılar, yerli ve yabancı firma temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı buluyor. Altın, pırlanta, gümüş ve değerli taşların yanı sıra kuyumculuk ekipmanları ve makine ürünlerinin sergilendiği fuar, Türkiye mücevher sektörünün 2025 ihracatına yüz milyonlarca dolarlık doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor. Bu yıl fuarda yurt içinden 507, yurt dışından ise 16 ülkeden toplam 106 firma yer alıyor.

Fuar kapsamında 18 Nisan’da WGSN'in EMEA Stratejik Müşteri Direktörü Erdinç Karataş, 2025 ve 2026 sonbahar kış mücevher trendlerine ilişkin bir konuşma yapacak. İstanbul Jewelry Show, 19 Nisan’a kadar ziyaretçilerini kabul edecektir.

Mücevher ve kuyumculuk dünyasının küresel buluşmalarından biri olan İstanbul Jewelry Show (IJS), İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, bu yıl 57'ncisi düzenlenen fuarın açılış töreninde konuşma yaptı.

Mücevher ve kuyumculuk dünyasının küresel buluşmalarından biri olan İstanbul Jewelry Show (IJS), İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı. İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, bu yıl 57'ncisi düzenlenen fuarın açılış töreninde konuşma yaptı.