İstanbul Piyasaları Gün Ortasında Canlanıyor: Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolarda ve avroda artış görülürken, BIST 100 endeksi de yükselişini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 13:17
İstanbul Piyasaları Gün Ortasında Canlanıyor: Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul'da Piyasalara Yön Veren Rakamlar

İstanbul serbest piyasada dolar, 35,4930 liradan işlem görürken, avro 36,4450 liradan satılmakta. Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,94 artışla 9.824,26 puana yükseldi.

BIST 100 Endeksi Detayları

Dün günü 9.733,17 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne %0,49 artışla 9.780,64 puandan başladı. Saat 13:00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 91,09 puan artarak 9.824,26 puana ulaştı. Gün içinde en düşük 9.768,01 ve en yüksek 9.851,61 puanı gören endekste, sanayi endeksi %0,90, teknoloji endeksi %0,35, hizmetler endeksi %0,63 ve mali endeks %1,02 değer kazandı.

Günün ilk yarısında ayrıca BIST 100 endeksine dahil hisselerden 72’si değer kazanırken, 25’i değer kaybetti. Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Türk Hava Yolları, Koç Holding ve Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri arasında yer aldı.

Uluslararası Piyasalarda Altın ve Petrol Fiyatları

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı %0,2 artışla 2.667 dolar seviyesinde, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise %0,3'lük bir artışla 80,3 dolar olarak işlem görüyor.

Tahvil ve Bono Piyasası Verileri

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören gösterge kağıdının 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilinin basit getirisi %36,64, bileşik getirisi ise %40,00 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası Para Piyasaları

Uluslararası piyasalarda saat 13:00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0260, sterlin/dolar paritesi 1,2170 ve dolar/yen paritesi 157,90 seviyesinde bu gün işlem görmektedir.

İstanbul'daki piyasa gelişmeleri, yatırımcılar ve ekonomistler için önemli göstergeler sunmaya devam ediyor.

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